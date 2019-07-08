В июле украинцев ждет коридор затмений. Чем опасен этот период, а также какие знаки зодиака в зоне риска – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Коридор затмений стартовал 2 июля, в день солнечного затмения, и закончится 17 июля лунным затмением.

Как провести коридор затмений с максимальной пользой для себя и своего будущего – советы от астролога Марины Скади (Marina Sokolova).

Что такое затмения и как влияют на жизнь

Солнечные и лунные затмения – это особенный астрологический фактор, который может очень сильно изменить жизнь. Многие астрологи называют затмения фактором фатальности.

Влияние затмений ощущается за две недели до и после астрологического явления. Во время затмений открывается так называемый фатальный коридор на 18,5 лет вперед, поэтому очень важны позитивные мысли.

Растет конфликтность

Очень важно в период солнечного затмения (2 июля) сохранять спокойствие, ведь растет количество конфликтов, ссор. Повышается в это время смертность людей, увеличивается преступность возможны различные катаклизмы, ДТП и авиакатастрофы.

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Разрывы отношений и финансовые трудности

В период лунного затмения 17 июля возможны серьезные потрясения, как на личном уровне, так и на социальном. В один момент могут оборваться отношения или возникнуть трудности с деньгами. Лучше сейчас избегать импульсивных действий.

Обостряются проблемы со здоровьем

Во время солнечного затмения возможны головные боли, скачки давления, сердечные боли, обострения хронических заболеваний.

Коридор затмений

Это период между датами двух затмений, когда они находятся в непосредственной временной близости друг от друга. В данном случае, это время начинается 2 июля, в день солнечного затмения, а заканчивается этот сложный и особенный период 17 июля, в день лунного затмения.

Временной отрезок между затмениями – коридор затмений и сами затмения, закладывают программу развития на последующие месяцы и даже годы. Желательно в этом периоде избавиться от всего, что вам мешает. События, которые происходят в этот период, могут оказать судьбоносное влияние на последующие 18,5 лет жизни.

Ключевое значение будет иметь наше отношение к происходящему. Негативное мышление усугубит положение дел, а позитивное наоборот предоставит новые возможности.

Что не стоит делать

Резко возрастает количество юридических споров и открытых конфликтов, поэтому не рекомендуется принимать судьбоносные решения. Не стоит в этот период организовывать переезд, заключать брак, менять работу и начинать бизнес.

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Особая дата

9 июля (средняя точка между затмениями) имеет особое значение. Именно в этот день вы можете позволить себе сделать то, что, по вашему мнению, у вас никогда и ни за что не получится. Срединная точка заряжает энергией только самые невероятные события, она негативно отражается на запланированном, предсказуемом и проверенном.

9 июля стоит быть готовыми к самым неожиданным подаркам судьбы. Однако помните, что этот день таит в себе и опасности. В это время ощущается отсутствие контроля, многое может искажаться.

Главная астрологическая рекомендация на 9 июля– не начинать важные дела и не принимать серьезных решений. Лучше не планировать авиаперелеты и поездки – это время путаницы, беспорядка и хаоса.

Лучше будет сосредоточиться и погрузиться в себя, попробуйте техники медитации или йоги.

Кто в опасности

Всю негативную силу коридора затмений почувствуют Рак, Козерог, Лев и Весы. Поэтому людям, рожденным под этими астрологическими созвездиями, стоит быть особенно острожными и внимательными.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2019.