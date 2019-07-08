Факты ICTV подготовили 7 мест в Киеве, где можно пожарить шашлык и не заплатить штраф.

Как известно, на территории Киева действует запрет на разжигания костров в лесах и посадках. Однако остались еще места, где можно пожарить шашлыки в Киеве и выбраться на пикник.

Действующим законодательством (ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях) за разжигание костра в местах, не предусмотренных для этого, предусмотрен штраф от 340 до 1360 гривен.

Куда пойти на пикник в Киеве: лучшие места

Парк “Дружбы народов”

Парк “Партизанской славы”

Озеро Дидоровка

Массив “Виноградарь”

Труханов остров

ВДНХ (Экспоцентр)

“Каланча”

Парк “Березка”

Места в Киеве где разрешено жарить шашлык:

Зона отдыха Дидоровка

Эта городская зона отдыха расположена возле берега. Здесь можно взять в аренду большую крытую деревянную беседку, в которой может поместиться 20 человек.

Мангал напрокат нужно брать отдельно. Дрова для костра можно приобрести у охраны за отдельную плату.

На озере есть платная рыбалка, работает лодочная станция и пункт проката, и желающие могут покататься на катамаране или лодке.

Как добраться: От ст. м. Голосеевская можно пройти пешком или от ст. м. Лыбедская ехать маршр. №212 до ост. Сельхозакадемия.

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Зона отдыха на ВДНХ

На территории Экспоцентра можно отыскать много укромных местечек для пикника.

Здесь за умеренную плату можно арендовать палатки с деревянными лавочками и столиками для пикников, уютные беседки, просторные шатры, за аренду мангала нужно будет заплатить отдельно.

Дрова или угли можно как привезти с собой, так и купить на месте. Для развлечения детей имеется площадка и полянка, где можно играться с мячом.

Как добраться: на метро, ехать до станции Выставочный центр.

Зона отдыха Нивки

Одна из наиболее популярных рекреационных зон в Киеве. Тут много свободного пространства и зелени. Шашлык, мангал и компания сделают ваш отдых здесь незабываемым.

Как добраться: От станции метро Нивки нужно сесть на любой маршрут, направляющийся в сторону автостанции Дачная, а от туда на 37 автобусе или 561 маршрутке ехать до совхоза Нивки.

Зона отдыха Березка

Максимально удобная локация для жителей Троещины – находится как раз на окраине массива. Березка — это березовая роща в окружении соснового леса.

Здесь очень красиво, есть лавочки и пеньки-столы. Специальных мест для костра здесь нет, так же, как и мусорных баков.

Потому мангал берите собой и запаситесь пакетами для отходов.

Как добраться: Доехать можно от ст. м. Черниговская на 416 или 6 автобусе до остановки Крайняя.

Зона отдыха Демидовка

Всех желающих ждет крупная лесопосадка без особых удобств, но годящаяся для отдыха веселой компанией.

Как добраться: От метро Дарница нужно проехать на 45 автобусе (225, 545 маршрутках) до остановки ул. Тростянецкая, а затем на маршруте №316 до станции Лесничество.

Зона отдыха Виноградарь

Эта зона отдыха расположена ближе всего к жилому массиву, а потому на праздники здесь не протолкнуться.

Тут густой лес, шишки под ногами и шаговая доступность до транспорта в любую точку города.

Как добраться: От станции метро Нивки (маршруты 26, 455,465), Минская (маршрут 24), Оболонь (маршрут 102), Петровка (маршрут 25).

Зона отдыха Межигорская

Отличная зона отдыха за пределами Киева. Но рассчитана на тех, кто будет ехать на собственном транспорте. Не забудьте мангал, пакеты для мусора и хорошее настроение.

Как добраться: Со станции метро Минская нужно проехать около 15 минут на 99 автобусе, затем пересесть на один из маршрутов: 346, 350, 355, 398, 795 на автостанции Полесье, и уже через 10-15 минут вы будете в шаговой доступности от пункта назначения.

Кроме этого, коммунальные службы совместно со спасателями определили 38 рекреационных площадок в окрестностях Киева, где вы можете законно отдохнуть, не рискуя заплатить штраф.

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