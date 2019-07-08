Чтобы максимально насладиться отдыхом на природе, важно правильно на него собраться. Даже, если поход с друзьями на шашлыки оказался спонтанным, список полезных вещей на природе поможет сделать отдых комфортным и радостным.

Понятно, что в зависимости от повода для встречи и компании, ваш список необходимых вещей будет отличаться, но некоторые пункты все же останутся неизменными.

Что взять с собой на природу из еды:

питьевая вода и еще раз вода! Она никогда не бывает лишней;

соль, специи, соусы, уксус (кстати, полезен не только на кухне, а и в борьбе с волдырями при укусах насекомых);

зелень, овощи и фрукты, а также мелкая сырая картошка, которую можно будет испечь;

хлеб, масло, сыр, копчености – для “разогрева” и закуски, пока готовится шашлык;

соки для детей и напитки для взрослых;

если есть спиртное, то, как правило, на “ура” идут соления и рассол;

десерт, но не стоит слишком увлекаться сладким.

Берите еду с расчетом на себя и на соседа. Но при этом помните о том, что скоропортящиеся продукты лучше отставить в сторону – на солнце и теплом воздухе они могут привести к отравлениям.

Хорошо, если у вас есть сумка-холодильник, которая поможет сохранить продукты в холоде. При желании подобный холодильник можно смастерить дома – на дно обычной сумки уложите бутылку с ледяной водой, а сверху – продукты.

Чтобы отдых был максимально комфортным, вам стоит взять необходимое для этого снаряжение:

палатка, навес или тент;

столик для пикника и складные стулья;

подстилка, коврик, каремат;

гриль и мангал, а к ним шампуры, спички, зажигалка, топорик, бумага и, возможно, даже дрова.

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Для приготовления еды на природе вам точно понадобится скатерть и целлофан, которым можно будет накрыть продукты от солнца или дождя. Также, стоит позаботиться о том, во что складывать мясо или на чем готовить салат. Для этого не забудьте:

пара ножей, консервный ключ, штопор, разделочная доска, терка;

посуда для пикника: тарелки, стаканы, ложки, вилки (кстати, в магазинах в большом ассортименте продаются наборы для пикника в удобной и практичной упаковке или сумке для пикника);

пара мисок для салатов и тарелок для нарезки;

мусорные пакеты.

Не забудьте собрать с собой аптечку. Скупать пол-аптеки необязательно, но препаратами для оказания первой помощи не пренебрегайте. Возьмите салфетки, туалетную бумагу, жидкое мыло, солнцезащитные и средства от насекомых. Кроме того, лучше захватить с собой бинт, пластырь, зеленку и перекись, активированный уголь, болеутоляющие и сердечные препараты.

В идеале, стоит собрать аптечку, которую вы сможете брать не только на природу но и в другие поездки. В ней обязательно должно быть:

сухие бумажные и влажные гигиенические салфетки, обычное или жидкое мыло, туалетная бумага;

средства защиты от солнца и обветривания, а также от насекомых в соответствии с возрастом отдыхающих – для взрослых и детей;

средства от порезов, ушибов, ожогов: бинт, пластырь, зеленка, перекись водорода, а также специальный ранозаживляющий бальзам;

средства от расстройства желудка, активированный уголь;

болеутоляющие препараты;

сердечные препараты;

антиаллергические средства;

личные медикаменты и средства по уходу и гигиене.

Также не забудьте взять на природу головной убор, солнцезащитные очки, теплую кофту или ветровку. Также подумайте о развлечениях: подойдет мяч, бадминтон, тарелка, гитара, плеер, фотоаппарат.

Напомним, украинцы будут отдыхать во время пасхальных праздников пять дней – с 27 апреля по 1 мая.