Омлет с помидорами, деревенский омлет с сыром и кабачком, омлет по-молдавски и полезный диетический омлет – Факты ICTV предлагают топ-4 рецепта омлетов на завтрак.

Омлет по-молдавски

Ингредиенты:

куриное яйцо 8 шт.

200 мл молока

100 г ветчины

2 ст. ложки растительного масла

соль, перец (по вкусу)

петрушка 1 пучок

Приготовление:

В глубокую емкость разбейте яйца, влейте молоко, посолите и поперчите по вкусу. Тем временем разогрейте сковороду, влейте несколько ложек растительного масла и обжарьте ветчину. Готовое блюдо порежьте на порции, выложите на тарелки и посыпьте сверху мелко порезанной зеленью.

Простой рецепт

Взбейте яйца миксером. Сначала на маленькой скорости, потом — на максимальной. Добавьте молоко, соль, специи. Еще раз хорошо взбейте. Разогрейте хорошо сковороду. Смажьте растительным маслом. Влейте взбитую яичную массу. Готовьте на среднем огне 2-3 минуты. Готовое блюдо подавайте с измельченной зеленью.

Омлет с помидорами

Ингредиенты

оливковое масло;

лук репчатый среднего размера 1 шт;

свежемолотый черный перец по вкусу;

базилик свежий нарезанный 4–5 листиков;

соль по вкусу;

1 ст. л. масла сливочного;

12 шт. яиц;

1 ст. л. крем-фреш;

большие спелые помидоры 3 шт.

Приготовление

1. Обдайте помидоры кипящей водой, затем холодной. Удалите кожицу, разрежьте и очистите от сердцевины. Нарежьте мякоть не слишком мелко, лук и базилик очень мелко.

2. Разогрейте в сковороде с толстым дном 2 ст. л. оливкового масла. Положите лук и обжаривайте на среднем огне 5–7 мин.

3. Добавьте помидоры, соль, перец и базилик. Когда лишняя жидкость испарится, снимите сковороду с огня, немного остудите.

4. Взбейте яйца добавьте содержимое сковороды и крем-фреш, перемешайте. Сковороду протрите бумажными полотенцами и верните на огонь. Разогрейте на сильном огне смесь 1 ст. л. оливкового масла со сливочным. Если сливочное масло начнет пениться, снимите пену, чтобы она не горела.

5. Осторожно вылейте на сковороду яично-помидорную смесь. На сильном огне готовьте 4–5 минут постоянно сдвигая схватившиеся части к центру. Омлет не должен быть пережаренным, оставаясь чуть влажным сверху.

6. Разложите омлет по подогретым тарелкам, сбрызните оливковым маслом и подавайте немедленно.

Деревенский омлет с сыром и кабачком

Ингредиенты

кабачок 1 шт.

70 г сыра;

70 г брынзы;

петрушка 1 шт.

70 г пармезана;

яйцо 4 шт;

черри 5 шт.

2 ст.л. оливкового масла;

соль;

перец.

Приготовление

1. Кабачок натереть на крупной терке.

2. Весь сыр и брынзу натереть на крупной терке.

3. Петрушку крупно нарезать.

4. Кабачок соединить с яйцами, петрушкой и сыром (1 ст.ложку сыра оставить). Посолить, поперчить, взбить.

5. Разогреть в сковороде масло и выложить яичную массу.

6. Готовить до полуготовности. Помидоры разрезать на 2 или 4 части (в зависимости от размера) и выложить на омлет.

7. Посыпать оставшимся сыром, накрыть крышкой и готовить ещё минуты 3.

Полезный диетический омлет

Ингредиенты

яйцо 1 шт.

3 ст. л. молока;

3 соцветия брокколи;

перец болгарский (зеленый) 1 шт;

горстка фисташек соленых жаренных;

сельдерей листовой по вкусу;

1 ст. л. соевого соуса;

1 ст. л. масла кукурузного:

Приготовление

1. В блендер выложить брокколи, фисташки, сельдерей, яйцо и молоко.

2. Добавить масло и соевый соус – хорошо измельчить.

3. Перец порезать кубиками, добавить к массе, размешать и выложить в порционную форму. Готовить на пару 20 мин.

4. Подавать как в горячем, так и в охлажденном виде!

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