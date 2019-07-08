Омлет с помидорами, деревенский омлет с сыром и кабачком, омлет по-молдавски и полезный диетический омлет – Факты ICTV предлагают топ-4 рецепта омлетов на завтрак.
Омлет по-молдавски
Ингредиенты:
- куриное яйцо 8 шт.
- 200 мл молока
- 100 г ветчины
- 2 ст. ложки растительного масла
- соль, перец (по вкусу)
- петрушка 1 пучок
Приготовление:
- В глубокую емкость разбейте яйца, влейте молоко, посолите и поперчите по вкусу.
- Тем временем разогрейте сковороду, влейте несколько ложек растительного масла и обжарьте ветчину.
- Готовое блюдо порежьте на порции, выложите на тарелки и посыпьте сверху мелко порезанной зеленью.
Простой рецепт
- Взбейте яйца миксером. Сначала на маленькой скорости, потом — на максимальной.
- Добавьте молоко, соль, специи. Еще раз хорошо взбейте.
- Разогрейте хорошо сковороду. Смажьте растительным маслом.
- Влейте взбитую яичную массу. Готовьте на среднем огне 2-3 минуты.
- Готовое блюдо подавайте с измельченной зеленью.
Омлет с помидорами
Ингредиенты
- оливковое масло;
- лук репчатый среднего размера 1 шт;
- свежемолотый черный перец по вкусу;
- базилик свежий нарезанный 4–5 листиков;
- соль по вкусу;
- 1 ст. л. масла сливочного;
- 12 шт. яиц;
- 1 ст. л. крем-фреш;
- большие спелые помидоры 3 шт.
Приготовление
1. Обдайте помидоры кипящей водой, затем холодной. Удалите кожицу, разрежьте и очистите от сердцевины. Нарежьте мякоть не слишком мелко, лук и базилик очень мелко.
2. Разогрейте в сковороде с толстым дном 2 ст. л. оливкового масла. Положите лук и обжаривайте на среднем огне 5–7 мин.
3. Добавьте помидоры, соль, перец и базилик. Когда лишняя жидкость испарится, снимите сковороду с огня, немного остудите.
4. Взбейте яйца добавьте содержимое сковороды и крем-фреш, перемешайте. Сковороду протрите бумажными полотенцами и верните на огонь. Разогрейте на сильном огне смесь 1 ст. л. оливкового масла со сливочным. Если сливочное масло начнет пениться, снимите пену, чтобы она не горела.
5. Осторожно вылейте на сковороду яично-помидорную смесь. На сильном огне готовьте 4–5 минут постоянно сдвигая схватившиеся части к центру. Омлет не должен быть пережаренным, оставаясь чуть влажным сверху.
6. Разложите омлет по подогретым тарелкам, сбрызните оливковым маслом и подавайте немедленно.
Деревенский омлет с сыром и кабачком
Ингредиенты
- кабачок 1 шт.
- 70 г сыра;
- 70 г брынзы;
- петрушка 1 шт.
- 70 г пармезана;
- яйцо 4 шт;
- черри 5 шт.
- 2 ст.л. оливкового масла;
- соль;
- перец.
Приготовление
1. Кабачок натереть на крупной терке.
2. Весь сыр и брынзу натереть на крупной терке.
3. Петрушку крупно нарезать.
4. Кабачок соединить с яйцами, петрушкой и сыром (1 ст.ложку сыра оставить). Посолить, поперчить, взбить.
5. Разогреть в сковороде масло и выложить яичную массу.
6. Готовить до полуготовности. Помидоры разрезать на 2 или 4 части (в зависимости от размера) и выложить на омлет.
7. Посыпать оставшимся сыром, накрыть крышкой и готовить ещё минуты 3.
Полезный диетический омлет
Ингредиенты
- яйцо 1 шт.
- 3 ст. л. молока;
- 3 соцветия брокколи;
- перец болгарский (зеленый) 1 шт;
- горстка фисташек соленых жаренных;
- сельдерей листовой по вкусу;
- 1 ст. л. соевого соуса;
- 1 ст. л. масла кукурузного:
Приготовление
1. В блендер выложить брокколи, фисташки, сельдерей, яйцо и молоко.
2. Добавить масло и соевый соус – хорошо измельчить.
3. Перец порезать кубиками, добавить к массе, размешать и выложить в порционную форму. Готовить на пару 20 мин.
4. Подавать как в горячем, так и в охлажденном виде!
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