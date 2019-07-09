Купить билеты на Atlas Weekend 2019 можно до 10 июля. В продаже есть абонемент на все дни за 3,2 тыс. грн.
Билеты на Atlas Weekend 2019 будут доступны в продаже до 10 июля. Абонемент на все дни фестиваля обойдется меломанам в 3,2 тыс. грн. Однодневный билет стоит 1 350 грн, а кемпинг обойдется в 500 грн.
Главный музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend 2019 пройдет в Киеве на ВДНХ с 9 по 14 июля.
Билеты можно приобрести по ссылке.
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На фестивале выступят Лиам Галлагер, Том Оделл, The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Монеточка, ONUKA, Little Big, Shahmen, Blawan, АИГЕЛ, The Hardkiss, Alyona Alyona и многие другие.
Ранее Факты ICTV писали про всех хедлайнеров Atlas Weekend 2019.
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