Билеты на Atlas Weekend 2019 будут доступны в продаже до 10 июля. Абонемент на все дни фестиваля обойдется меломанам в 3,2 тыс. грн. Однодневный билет стоит 1 350 грн, а кемпинг обойдется в 500 грн.

Главный музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend 2019 пройдет в Киеве на ВДНХ с 9 по 14 июля.

На фестивале выступят Лиам Галлагер, Том Оделл, The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Монеточка, ONUKA, Little Big, Shahmen, Blawan, АИГЕЛ, The Hardkiss, Alyona Alyona и многие другие.

