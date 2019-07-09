9 июля на ВДНХ в Киеве открыли обновленный подземный переход, который поможет меломанам добраться на Atlas Weekend 2019.

На Atlas Weekend 2019 теперь можно дойти через обновленный подземный переход.

Здесь установили современное освещение, а стены превратили в арт-объект.

10 дней художники, осветители, маляры и асфальтировщики работали над задумкой и к открытию Atlas Weekend запустили переход в эксплуатацию.

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К слову, в течении следующих двух лет переход соединят со станцией метро Выставочный центр.

























Atlas Weekend 2019: новый переход и Uber Shuttle / 6 фотографий

Uber Shuttle на Atlas Weekend 2019

На время проведения Atlas Weekend Uber ежедневно с 23.00 до 5.00 запускает специальную опцию Uber Shuttle by Atlas.

Место в нем обойдется в 20 грн. Брендированная зона посадки Uber Shuttle by Atlas будет находится возле главного входа на фестиваль.

Shuttle будет курсировать по таким маршрутам

Atlas Weekend – Бессарабка. Маршрут будет функционировать 9–14 июля.

Atlas Weekend – Левый берег (Позняки). Маршрут будет функционировать 12–14 июля.

Ранее Факты ICTV публиковали самое полное расписание Atlas Weekend 2019.