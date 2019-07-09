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Atlas Weekend 2019: онлайн-трансляция фестиваля

9 июля в Киеве состоялось открытие самого масштабного в Украине фестиваля Atlas Weekend 2019. Первый день музыкального праздника традиционно будет бесплатным.

Atlas Weekend 2019: онлайн-трансляція

За две недели до начала Atlas Weekend 2019 стало известно, что хедлайнером первого дня станет София Ротару. Ее выступление намечено на 22.20-23.00.

Читайте: Хедлайнеры Atlas Weekend 2019: топ-исполнители фестиваля

Также сегодня выступит Настя Каменских, MOZGI, DZIDZIO, Павел Зибров, Alekseev, Kyivstoner и другие.

Для тех, кто не может попасть на Atlas Weekend 2019, но очень хочет, организаторы подготовили онлайн-трансляцию.

Кроме того, открытие фестиваля Atlas Weekend 2019 можно будет увидеть в прямом эфире на канале М1. Включение с ВДНХ стартуют в 15.00.

Ранее Факты ICTV публиковали расписание на 9 июля Atlas Weekend 2019.

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