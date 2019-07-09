9 июля в Киеве состоялось открытие самого масштабного в Украине фестиваля Atlas Weekend 2019. Первый день музыкального праздника традиционно будет бесплатным.

За две недели до начала Atlas Weekend 2019 стало известно, что хедлайнером первого дня станет София Ротару. Ее выступление намечено на 22.20-23.00.

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Также сегодня выступит Настя Каменских, MOZGI, DZIDZIO, Павел Зибров, Alekseev, Kyivstoner и другие.

Для тех, кто не может попасть на Atlas Weekend 2019, но очень хочет, организаторы подготовили онлайн-трансляцию.

Кроме того, открытие фестиваля Atlas Weekend 2019 можно будет увидеть в прямом эфире на канале М1. Включение с ВДНХ стартуют в 15.00.

Ранее Факты ICTV публиковали расписание на 9 июля Atlas Weekend 2019.