Крупнейший музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2019 состоится в Киеве на ВДНХ и продлится шесть дней – с 9 по 14 июля.
Расписание Atlas Weekend 2019 готово и уже можно планировать время посещения фестиваля, чтобы не пропустить выступления любимых исполнителей.
Все локации Atlas Weekend будут открыты для посетителей ежедневно с 12.00.
Билеты на фестиваль дорожают с объявлением новых хедлайнеров, но первый день неизменно остается бесплатным.
Читайте: Хедлайнеры Atlas Weekend 2019: топ-исполнители фестиваля
Факты ICTV собрали самое полное расписание Atlas Weekend 2019.
9 июля
10 июля
11 июля
12 июля
13 июля
14 июля
Ранее Факты ICTV писали, что купить билеты на Atlas Weekend 2019 можно до 10 июля.
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