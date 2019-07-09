Каким будет 9 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День располагает к работе в области здоровья. Хорошо заниматься любыми физическими нагрузками, но обязательно соблюдать во всем меру, не стоит допускать сильных перегрузок и напряжения. Лучше заниматься аккуратно и до легкой усталости. Иначе активность может выходить словесно и в резкой форме.

Именно поэтому важно следить сегодня за тем, что и как говориться. Если есть раздражение на собеседника, то лучше отойти в сторону. Весьма продуктивному решению вопросов будет способствовать юмор и легкое восприятие ситуации.

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Во второй половине дня мероприятия, которые могут доставить и удовольствие, и результат, больше находятся в сфере творчества, дизайна, создания уюта.

Проявление харизмы и прекрасный внешний вид также могут поспособствовать появлению положительной энергии.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2019.