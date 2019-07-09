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Календарь магнитных бурь на июль

В июле не ожидается сильных магнитных бурь, но есть дни, когда стоит больше времени уделить своему организму.

Календарь магнитных бурь на июль

Магнитные бури в июле будут 7 и 29 числа – незначительные колебания, а 15 июля – среднее магнитное колебание.

В июле нас ждет спокойная геомагнитная обстановка. Колебания не нанесут ощутимого влияния на организм человека. Однако в эти дни обязательно больше времени находиться на улице и избегать стрессовых ситуаций.

Как магнитные бури влияют на здоровье

В период магнитных бурь физическое состояние резко ухудшается. Особенно это ощущают метеочувствительные люди и  пожилые люди. Беременные женщины и маленькие дети тоже находятся в зоне риска.

Наибольший вред магнитные бури приносят сердечнососудистой системе, количество сердечных приступов и инфарктов возрастает. У многих повышается артериальное давление и возрастает риск тромбоза. А еще во время бурь чаще обычного обостряются любые заболевания, включая и психические.

Те, кто не имеют проблем со здоровьем, склонны к повышенной утомляемости, слабости, упадку сил, раздражительности или апатии.

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Что делать в магнитную бурю?

В период магнитных бурь не стоит заниматься активными видами деятельности, лучше отказаться от тяжелых физических нагрузок. Не стоит перенасыщать организм едой и уж тем более употреблять алкоголь.

К слову, магнитное моле Земли меняется с огромной скоростью, а причину такой аномалии ученые пока не могут выяснить.

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