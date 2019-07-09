Какие бьюти процедуры желательно делать в июле и в какие именно дни – читайте в лунном календаре Фактов ICTV.

Согласно лунному календарю на июль 2019 года, в этом месяце стоит воздержаться от экспериментов со внешностью.

Кроме того, 2 июля нас ожидает полное солнечное затмение, а 17 июля – частичное лунное затмение. Эти сложные периоды ознаменуются конфликтностью. К слову, Факты ICTV писали, что во время коридора затмений в июле украинцы смогут наблюдать пепельную Луну.

Процедуры по увлажнению и питанию лица лучше всего делать на растущую луну: 3 – 16 июля. В остальные дни можно запланировать пилинг, осветление пигментации, дренажный массаж от отечности или глубокое очищение лица.

Касательно филлеров и ботокса, то для этого подойдет 5 или 6 июля.

С 3 по 28 июля можно смело проводить лимфодренажные процедуры для тела.

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Для эпиляции и шугаринга подойдут даты: 15-16 и 23-24 июля, а вот лазерную эпиляцию можно делать весь месяц.

Любителям спа и саун стоит посетить эти места с 3 по 27 июля.

Также Тельцам, Девам и Козерогам рекомендуется употреблять больше фруктов и зеленых овощей.

Тем, кто решился на кардинальные изменения во внешности при помощи пластической хирургии, нужно помнить, что операции лучше планировать на убывающую луну. Также стоит избегать затмений, полнолуний и новолуний.

Волосы лучше всего стричь 6 или 15 июля, а вот окрашивать – 4, 6, 15 июля. Касательно процедур по уходу за кожей головы – стоит обратить внимание на даты с 3 по 16 июля.

Лечение ногтей запланируйте с 3 по 27 июля. В целом, благоприятные дни для ухода за руками: 1, 6, 9, 11, 14-15, 20, 22, 28-30 июля.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на июль 2019 для всех знаков зодиака.

Источник: Vogue