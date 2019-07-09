Где отдохнуть во Франции на море, стоимость проживания и цены на авиабилеты – читайте в материале Фактов ICTV.

Франция – довольно популярная страна для отдыха летом. Благодаря ее протяженности, отдых на море возможен сразу и на берегу Средиземного моря, и на побережье Атлантического океана.

Самый популярный среди туристов отдых на Лазурном берегу, или как его еще называют – Французская Ривьера.

Такому ажиотажа со стороны туристов Лазурный берег обязан приятному мягкому климату. Средняя температура воздуха в теплое время года составляет +29°С, температура воды стартует от +21°С.

Месяц Температура воды (днем) Температура воздуха (ночью) Температура воды Июнь +25°С +17°С +21°С Июль +28°С +19°С +24°С Август +29°С +20°С +25°С

А вот на курорты стоит поехать и сколько денег на это уйдет – читайте дальше.

Канны

Своей популярностью и довольно высоким ценам этот город обязан в основном ежегодному кинофестивалю.

















Море во Франции: курорты, цены, преимущества / 4 фотографии

Любимое место прогулок жителей и гостей Канн – набережная Круазет.

Туристам рекомендуют посетить местную достопримечательность – форт на острове Сент-Оноре – место заключения Железной маски. Сейчас в стенах бывшей тюрьмы оборудован музей моря и центр дайвинга.

Стоимость проживания: от 16 тыс. грн.

Цена указана за пять ночей в августе на двух.

Перелет: 5 550 грн.

Цена указана за рейс Киев-Ницца-Киев в августе за одного человека.

Из Ниццы в Канны можно добраться поездом от €5,5 или автобусом из аэропорта €7,7.

Также будьте готовы, что в целом отдых получится не дешевым.

Ницца

Ниццу считают столицей Лазурного берега и его популярным курортом.

















Море во Франции: курорты, цены, преимущества / 4 фотографии

Крупнейший город Французской Ривьеры ежедневно живет праздником. Зимой здесь стартует карнавал цветов и кинофестиваль. Летом Ницца превращается в столицу мирового джаза, собирает самых талантливых музыкантов.

Ницца – любимый город отдыха для миллионеров, которые ценят комфорт и спокойствие. Условия проживания здесь на самом высоком уровне, но и цена соответствующая.

Стоимость проживания: от 11 тыс. грн.

Цена указана за двух человек в августе на пять дней.

Перелет: 5 500 грн.

Цена указана за билет в обе стороны за одного человека.

Сен-Тропе

















Море во Франции: курорты, цены, преимущества / 4 фотографии

Сен-Тропе – лучшее место именно для пляжного и водного отдыха. Здесь замечательные мягкие песчаные пляжи, а также роскошные яхты.

Благодаря своим живописным пейзажам, Сен-Тропе пользуется большой популярностью среди кинематографистов.

Стоимость проживания: 36 тыс. грн.

Цена указана за пять ночей в августе на двоих.

Перелет: 5 550 грн.

Цена указана за рейс Киев-Ницца-Киев для одного человека.

Из аэропорта до города можно добраться автобусом за €1,5.

Антиб

Антиб часто называют городом пяти портов, центром мирового яхтинга, ведь здесь проходят самые престижные выставки яхт и парусников.













Море во Франции: курорты, цены, преимущества / 3 фотографии

Курорт подойдет для тех, кто интересуется французской историей и культурой, джазом и прогулками по морскому побережью.

Антиб расположен между Ниццей и Каннами, поэтому, по желанию можно наведаться еще и туда.

Стоимость проживания: от 17 тыс. грн.

Цена указана за двух людей в августе на пять ночей.

Перелет: 5 550 грн.

Цена указана за рейс Киев-Ницца-Киев в августе на одного человека.

Из аэропорта до Антиба можно добраться на автобусе за €1,5.

Франция – это идеальное место для летнего отпуска, которое соединило все необходимое: комфорт, лазурное море, качественный сервис и изысканные рестораны.

Поэтому если вы предпочитаете такой отдых, Франция – это именно то, что нужно.

Напомним, Факты ICTV также писали об отдыхе в Италии.

Фото: TripMyDream