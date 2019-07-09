Что такое летняя депрессия, причины и симптомы, а также как бороться с расстройством – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Мы привыкли, что депрессия – это удел осени. Тут все понятно, дни становятся короче, солнца меньше, а затяжные дожди вынуждают отказаться от любимых прогулок – как тут не взгрустнуть. Но недавно ученые заговорили о летней депрессии. Уверяют, что такое явление встречается довольно редко – всего в 10% случаев – но если уже затронуло вас, то игнорировать не стоит.

Факты ICTV решили разобраться в этом вопросе и расспросили о летней депрессии психотерапевта Анну Панченко и психолога Веру Романову.

Что такое летняя депрессия

Летнее расстройство открыл 35 лет назад доктор и ученый Норман Э. Розенталь.

Чаще всего депрессией в жаркое время года страдают люди, проживающие ближе к экватору. Психотерапевт, доцент медицины в Кливлендской клинике Скотт Би назвал несколько симптомов летнего расстройства:

раздражительность;

беспокойство или волнение;

проблемы со сном.

Обычно первые симптомы летней депрессии у людей возникают еще в марте.

Кто в зоне риска

В основном летней депрессией страдают люди возрастом от 18 до 30 лет.

Причины летней депрессии

Психотерапевт Анна Панченко уверена, что причин для депрессии масса и с летней порой это напрямую не связано. Касается это скорее внутреннего состояния человека, когда он не доволен собой или своей жизнью.

– Такого понятия, как летняя депрессия, в принципе нет, по крайней мере, я о нем не слышала. Однако летом она тоже может возникать.

Причин тому достаточно – пляжный сезон начался, а фигура далека от идеала или не с кем поехать на море и возникает чувство одиночества. И это при том, что летом обостряется чувственность.

– Лето – время когда чувственность повышается у каждого: запахи ощущаются острее, тела становятся открытее, много вкусовых ощущений. И жара, жара, которая сама по себе дает нам ощущение чего-то сверхъестественного и в организме, и во внешнем мире, – рассказывает психолог Вера Романова.

Еще одна распространенная причина – не получается проводить лето так, как хочется: мечты о море разбиваются об офисную рутину.

Вызвать депрессивное состояние могут и нереализованные весенние планы.

– Многие с приходом весны ожидали новых отношений, новой любви, новых проектов, каких-то грандиозных обновлений. Но весна закончилась и многое не случилось или случилось, но абсолютно не так как мечталось, хотелось, представлялось. Вот это несовпадение ожиданий и реальности может дать старт психологическому расстройству, – говорит Вера Романова.

Все это является неким триггером (провокатором) депрессии.

Сезонные расстройства

На психологическое состояние может влиять время года. Эксперты даже придумали этому явлению название – сезонное аффективное расстройство. В этом случае депрессия обусловлена патологическими процессами в организме, а именно нехваткой витамина D, который влияет на хорошее настроение. Подтверждением этому служит статистика суицидов – в странах, где мало солнца самоубийств больше, чем в жарких уголках планеты.

А осенью, когда все время темно, пасмурно у нас вырабатывается много мелатонина – этот гормон влияет на сон. Как следствие сонное настроение, тяжело просыпаться по утрам.

– Поэтому летом обычно нет предрасположенности к депрессии. Если уже и говорить о влиянии времени года на расстройство, то это скорее относится к зимнему периоду, – рассказывает психолог.

Как распознать депрессию

Депрессия – это падение настроения, длительная апатия и возникает она в результате пасивного переживания проблемной ситуации.

– Когда человек ощущает, что что-то идет не так, но он не чувствует в себе силы это изменить. Часто у таких людей ожидания и реальность расходятся, – говорит Анна Панченко.

Распознать депрессию помогут прежде всего ее симптомы, среди которых – плохой сон, нарушение аппетита, отсутствие настроения, апатия. Далее рассмотрим каждый из них подробнее.

Плохой сон

Люди в депрессии плохо спят, отрывками – два часа ночью, два часа днем, также их беспокоят ночные кошмары. Могут просыпаться в три-четыре часа утра: это свидетельствует о повышенном уровне адреналина из-за переживания стрессовой ситуации.

– Часто можно наблюдать такую ситуацию: уже давно за полночь, человеку завтра рано вставать на работу, но он не ложится, продолжает смотреть телевизор. Думает посмотрю-ка я еще одну серию, потом еще одну. В психотерапии такое состояние характеризуется, как депрессивное – человек не хочет, чтобы наступал следующий день и поэтому оттягивает момент сна, – уверяет эксперт.

Также при депрессии возможно и обратное состояние – человек впадает в спячку.

Нарушение аппетита

Может не есть, может много есть.

Плохое настроение

Но, пожалуй, главным признаком психологического расстройства является длительное отсутствие настроения.

Важно! Симптомом депрессии может считаться только затяжное плохое настроение, когда вы пребываете в этом состоянии минимум неделю.

– Человека вообще ничего не радует. Эти люди пытаются себя как-то развлечь, что-то купить, но им это не помогает. Покупают вкусный торт, съедают и их это не радует, покупают красивую косметику, тоже не радуются. Это может длиться месяцами и даже годами, – уверяет Анна Панченко.

Отсутствие энергии

Депрессия парализует, обездвиживает!

Людям в депрессии тяжело встать с дивана, им с трудом удаются элементарные действия.

Усталость – не депрессия

Часто люди могут принять обычную усталость за депрессию.

Почему это не одно и то же? Человек отдохнет и вновь почувствует себя хорошо, а при депрессии он и так на диване лежит, ничего не делает.

Конечно, усталость может раскрутиться в депрессию, но это не означает, что вы находитесь в этом состоянии.

– Усталый человек думает, “я устал” и его начинают посещать мысли “я всегда так буду бегать…”. Все это раскручивается в депрессивное состояние, – утверждает психолог.

Как выйти из летней депрессии

Если депрессия накрыла вас в один из самых радужных периодов года, то не лишним будет поддержать свое физиологическое состояние специальными препаратами. Попейте Магний В6, В3, какие-то мультивитаминные комплексы.

Медики также рекомендуют:

принимать холодные ванны и души,

включать кондиционеры,

больше времени находиться в помещениях,

носить темные очки на улице,

закрывать шторы в дневное время суток.

Но все это лишь убирает симптом. Полностью преодолеть депрессию можно лишь осознав ее причину. Попробуйте разобраться в себе, понять, что именно вас не устраивает. Ведь не зря говорят, что осознание проблемы – половина успеха.

– Сядьте и спросите себя, что со мной сейчас происходит, что я чувствую, о чем я думаю большую часть времени, какая мысль меня беспокоит. Может, к примеру, в вашей голове звучит такой меседж: “Я неудачница и моя жизнь закончена, ничего не получится”, – рассказывает Анна Панченко.

После этого стоит разделить факт от иллюзии. Задайте себе вопрос: сто процентов, что вы ничего не достигнете – это вам кто-то сказал или это иллюзия, вы себе так нафантазировали. Это хорошая техника самопомощи, ведь часто человек переживает из-за того, что еще не произошло.

После самоанализа стоит занять активную позицию и начать что-то с этой проблемой делать. Перестать чувствовать себя бессильно перед судьбой. Спросить, что я могу сделать?

– Когда человек берет ответственность за свою жизнь, занимает активную позицию к проблеме, то депрессия обычно не возникает или очень быстро проходит, – советует эксперт.

Не стоит также при депрессии ограничивать социальные связи. Не оставайтесь в одиночестве.

– Когда человек понимает, что он не один, это очень сильно помогает. Пока вы чувствует, что кому-то нужны, вы живете. Многие хотят в отпуск уйти, вообще залечь на дно, не с кем не встречаться. Желательно этого не делать, – рекомендует Анна Панченко.

Но не всегда можно побороть депрессию самостоятельно. Иногда стоит обратиться к специалисту, который поможет вам выйти из этого состояния с минимальными потерями. Не нужно бояться или стыдиться – в XXI веке это нормальная практика.

И помните, неважно летняя это депрессия, осенняя или она вообще не связана с сезоном, выйти из нее можно благодаря активной жизненной позиции. Действуйте, будьте на гребне жизни – и ваше настроение будет всегда солнечным, а жизнь красочной!

Ангелина Малиновская