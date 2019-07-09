Какие праздники украинцы будут отмечать в 2019 году? Факты ICTV составили календарь профессиональных и неофициальных праздников.

Календарь праздников Украины на 2019 год содержит немало дат, которые не отмечаются на государственном уровне, однако имеют большое значение для людей различных профессий.

Большинство из них приходится на один и тот же день. Но есть праздники, которые являются переходными и меняют дату каждый год.

Они обозначены в нашем календаре звездочкой*.

















Неофициальные праздники в Украине – календарь на 2019 год / 4 фотографии

Январь

20 января – Всемирный день снега (третье воскресенье января)

22 января – День соборности Украины

24 января – День внешней разведки Украины

25 января – День студентов (Татьянин день)

26 января – День работника контрольно-ревизионной службы Украины, Всемирный день таможни

27 января* – Международный день без интернета (последнее воскресенье января)

31 января – Международный день ювелира

Февраль

2 февраля – День сурка

5 февраля* – Китайский Новый год (приходится на первый новый месяц первого месяца года, между 12 января и 19 февраля)

6 февраля – Международный день бармена

9 февраля – Международный день стоматолога

13 февраля – Всемирный день радио

14 февраля – День святого Валентина (День всех влюбленных)

14 февраля – День компьютерщика

17 февраля – День спонтанного проявления доброты

20 февраля – Всемирный день социальной справедливости, День Героев Небесной Сотни

21 февраля – Международный день родного языка

28 февраля – День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины

Март

1 марта – Всемирный день комплимента

3 марта – Всемирный день писателя

9 марта – Всемирный день диджея

15 марта – День защиты прав потребителей

15 марта* – Всемирный день сна (третья пятница марта)

20 марта – Международный день счастья

21 марта – Всемирный день поэзии

22 марта – День таксиста

25 марта – День Службы безопасности Украины

27 марта – Всемирный день театра

Апрель

1 апреля – День смеха (День дурака), Международный день птиц

4 апреля – Международный день интернета

7 апреля – Всемирный день здоровья

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

15 апреля – День работников уголовного розыска Украины

17 апреля – День работников пожарной охраны Украины

18 апреля – День основания Общества Красного Креста в Украине

20 апреля* – Международный день цирка (третья суббота апреля)

23 апреля – Всеукраинский день психолога

24 апреля* – Международный день секретаря (среда последней полной недели апреля)

27 апреля* – Международный день ветеринарного врача (последняя суббота апреля)

29 апреля – Международный день танца

30 апреля – День пограничника

Май

12 мая* – День матери (второе воскресенье мая)

15 мая – Международный день семей

16 мая* – Всемирный день вышиванки (третий четверг мая)

18 мая* – День науки в Украине (третья суббота мая), День Европы в Украине (третья суббота мая)

20 мая – День банковских работников, Всемирный день метролога

23 мая – День морской пехоты Украины

24 мая – День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры

25 мая* – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины (последняя суббота мая)

29 мая – Международный день миротворцев ООН

31 мая – Всемирный день без табака, Всемирный день блондинок

Июнь

1 июня – Международный день детей (День защиты детей)

6 июня – День журналиста в Украине

9 июня – Международный день друзей

14 июня – Международный день блогера

16 июня* – День медицинского работника (третье воскресенье июня)

25 июня – День таможенной службы Украины

27 июня – Международный день рыболовства

30 июня* – День молодежи Украины (последнее воскресенье июня)

Июль

1 июля – День архитектуры Украины

2 июля – Международный день спортивного журналиста

4 июля – День Национальной полиции Украины

6 июля – Всемирный день поцелуя

6 июля* – Международный день Днепра (первая суббота июля)

14 июля* – День рыбака (второе воскресенье июля)

11 июля – Всемирный день шоколада

16 июля – День бухгалтера Украины

26 июля – День системного администратора

Август

1 августа – День инкассатора

2 августа* – Международный день пива (первая пятница августа)

4 августа* – День Воздушных сил ВСУ (первое воскресенье августа)

8 августа – Всемирный день кошек

11 августа* – День строителя (второе воскресенье августа)

19 августа – Всемирный день фотографии

23 августа – День Государственного флага Украины

25 августа* – День шахтера (последнее воскресенье августа)

31 августа* – День авиации Украины (последняя суббота августа)

Сентябрь

1 сентября – День знаний

8 сентября* – День танкиста в Украине (второе воскресенье сентября)

9 сентября – Международный день красоты

13 сентября – День программиста

14 сентября* – День украинского кино (вторая суббота сентября), День физкультуры и спорта

17 сентября – День спасателя Украины

21 сентября – Международный день мира

22 сентября – Всемирный день без автомобиля

26 сентября – Всемирный день контрацепции

27 сентября – Всемирный день туризма

30 сентября – Всеукраинский день библиотек

Октябрь

1 октября – Международный день музыки, Международный день пожилых людей

4 октября – Всемирный день животных

4 октября* – Всемирный день улыбки (первая пятница октября)

7 октября* – Международный день врача (первый понедельник октября)

8 октября – День юриста Украины

10 октября – День работников стандартизации и метрологии в Украине

11 октября* – Всемирный день яйца (вторая пятница октября)

15 октября – Всемирный день мытья рук, Международный день белой трости

16 октября – День Шефа

20 октября* – День работников пищевой промышленности (третье воскресенье октября)

27 октября* – Международный день тещи (четвертое воскресенье октября)

27 октября* – День автомобилиста (последнее воскресенье октября)

31 октября – Хэллоуин, Международный день Черного моря

Ноябрь

1 ноября – Международный день вегана

3 ноября – День ракетных войск и артиллерии Украины

9 ноября – День украинской письменности и языка

11 ноября – Всемирный день шоппинга

13 ноября – Международный день слепых

16 ноября – День работников радио, телевидения и связи

17 ноября – Международный день студентов

19 ноября – Международный день мужчин

21 ноября – День Достоинства и Свободы

21 ноября – Всемирный день телевидения

21 ноября – День десантно-штурмовых войск ВСУ

29 ноября* – Черная пятница (последняя пятница ноября)

30 ноября – Всемирный день животных

Декабрь

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью

4 декабря – День объятий

6 декабря – День Вооруженных Сил Украины

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

15 декабря – Международный день чая

19 декабря – День святителя Николая Чудотворца

28 декабря – Международный день кино

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Факты ICTV также составили для вас календарь государственных праздников на 2019 год.

Фото: dreamstime.com