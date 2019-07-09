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Факты / Lifestyle

Неофициальные праздники в Украине – календарь на 2019 год

Какие праздники украинцы будут отмечать в 2019 году? Факты ICTV составили календарь профессиональных и неофициальных праздников.

Неофіційні свята в Україні

Календарь праздников Украины на 2019 год содержит немало дат, которые не отмечаются на государственном уровне, однако имеют большое значение для людей различных профессий.

Большинство из них приходится на один и тот же день. Но есть праздники, которые являются переходными и меняют дату каждый год.

Они обозначены в нашем календаре звездочкой*.

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Неофициальные праздники в Украине – календарь на 2019 год / 4 фотографии

Январь

20 января – Всемирный день снега (третье воскресенье января)

22 января – День соборности Украины

24 января – День внешней разведки Украины

25 января – День студентов (Татьянин день)

26 января – День работника контрольно-ревизионной службы Украины, Всемирный день таможни

27 января* – Международный день без интернета (последнее воскресенье января)

31 января – Международный день ювелира

Февраль

2 февраля – День сурка

5 февраля* – Китайский Новый год (приходится на первый новый месяц первого месяца года, между 12 января и 19 февраля)

6 февраля – Международный день бармена

9 февраля – Международный день стоматолога

13 февраля – Всемирный день радио

14 февраля – День святого Валентина (День всех влюбленных)

14 февраля – День компьютерщика

17 февраля – День спонтанного проявления доброты

20 февраля – Всемирный день социальной справедливости, День Героев Небесной Сотни

21 февраля – Международный день родного языка

28 февраля – День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины

Март

1 марта – Всемирный день комплимента

3 марта – Всемирный день писателя

9 марта – Всемирный день диджея

15 марта – День защиты прав потребителей

15 марта* – Всемирный день сна (третья пятница марта)

20 марта – Международный день счастья

21 марта – Всемирный день поэзии

22 марта – День таксиста

25 марта – День Службы безопасности Украины

27 марта – Всемирный день театра

Апрель

1 апреля – День смеха (День дурака), Международный день птиц

4 апреля – Международный день интернета

7 апреля – Всемирный день здоровья

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

15 апреля – День работников уголовного розыска Украины

17 апреля – День работников пожарной охраны Украины

18 апреля – День основания Общества Красного Креста в Украине

20 апреля* – Международный день цирка (третья суббота апреля)

23 апреля – Всеукраинский день психолога

24 апреля* – Международный день секретаря (среда последней полной недели апреля)

27 апреля* – Международный день ветеринарного врача (последняя суббота апреля)

29 апреля – Международный день танца

30 апреля – День пограничника

Май

12 мая* – День матери (второе воскресенье мая)

15 мая – Международный день семей

16 мая* – Всемирный день вышиванки (третий четверг мая)

18 мая* – День науки в Украине (третья суббота мая), День Европы в Украине (третья суббота мая)

20 мая – День банковских работников, Всемирный день метролога

23 мая – День морской пехоты Украины

24 мая – День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры

25 мая* – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины (последняя суббота мая)

29 мая – Международный день миротворцев ООН

31 мая – Всемирный день без табака, Всемирный день блондинок

Июнь

1 июня – Международный день детей (День защиты детей)

6 июня – День журналиста в Украине

9 июня – Международный день друзей

14 июня – Международный день блогера

16 июня* – День медицинского работника (третье воскресенье июня)

25 июня – День таможенной службы Украины

27 июня – Международный день рыболовства

30 июня* – День молодежи Украины (последнее воскресенье июня)

Июль

1 июля – День архитектуры Украины

2 июля – Международный день спортивного журналиста

4 июля – День Национальной полиции Украины

6 июля – Всемирный день поцелуя

6 июля* – Международный день Днепра (первая суббота июля)

14 июля* – День рыбака (второе воскресенье июля)

11 июля – Всемирный день шоколада

16 июля – День бухгалтера Украины

26 июля – День системного администратора

Август

1 августа – День инкассатора

2 августа* – Международный день пива (первая пятница августа)

4 августа* – День Воздушных сил ВСУ (первое воскресенье августа)

8 августа – Всемирный день кошек

11 августа* – День строителя (второе воскресенье августа)

19 августа – Всемирный день фотографии

23 августа – День Государственного флага Украины

25 августа* – День шахтера (последнее воскресенье августа)

31 августа* – День авиации Украины (последняя суббота августа)

Сентябрь

1 сентября – День знаний

8 сентября* – День танкиста в Украине (второе воскресенье сентября)

9 сентября – Международный день красоты

13 сентября – День программиста

14 сентября* – День украинского кино (вторая суббота сентября), День физкультуры и спорта

17 сентября – День спасателя Украины

21 сентября – Международный день мира

22 сентября – Всемирный день без автомобиля

26 сентября – Всемирный день контрацепции

27 сентября – Всемирный день туризма

30 сентября – Всеукраинский день библиотек

Октябрь

1 октября – Международный день музыки, Международный день пожилых людей

4 октября – Всемирный день животных

4 октября* – Всемирный день улыбки (первая пятница октября)

7 октября* – Международный день врача (первый понедельник октября)

8 октября – День юриста Украины

10 октября – День работников стандартизации и метрологии в Украине

11 октября* – Всемирный день яйца (вторая пятница октября)

15 октября – Всемирный день мытья рук, Международный день белой трости

16 октября – День Шефа

20 октября* – День работников пищевой промышленности (третье воскресенье октября)

27 октября* – Международный день тещи (четвертое воскресенье октября)

27 октября* – День автомобилиста (последнее воскресенье октября)

31 октября – Хэллоуин, Международный день Черного моря

Ноябрь

1 ноября – Международный день вегана

3 ноября – День ракетных войск и артиллерии Украины

9 ноября – День украинской письменности и языка

11 ноября – Всемирный день шоппинга

13 ноября – Международный день слепых

16 ноября – День работников радио, телевидения и связи

17 ноября – Международный день студентов

19 ноября – Международный день мужчин

21 ноября – День Достоинства и Свободы

21 ноября – Всемирный день телевидения

21 ноября – День десантно-штурмовых войск ВСУ

29 ноября* – Черная пятница (последняя пятница ноября)

30 ноября – Всемирный день животных

Декабрь

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью

4 декабря – День объятий

6 декабря – День Вооруженных Сил Украины

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

15 декабря – Международный день чая

19 декабря – День святителя Николая Чудотворца

28 декабря – Международный день кино

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Факты ICTV также составили для вас календарь государственных праздников на 2019 год.

Фотоdreamstime.com

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