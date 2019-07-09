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Факты / Lifestyle

Расписание на 9 июля Atlas Weekend 2019

9 июля в Киеве стартует крупнейший музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2019.

расписание атлас викенд

Atlas Weekend 2019 стартует 9 июля с традиционного Дня украинской музыки.

Сегодня на фестивале выступят MOZGI, Настя Каменских, DZIDZIO, Павел Зибров, Alekseev, Kyivstoner и Артем Пивоваров.

Читайте: Хедлайнеры Atlas Weekend 2019: топ-исполнители фестиваля

Хедлайнером первого дня станет советская и украинская певица София Ротару.

Факты ICTV публикуют полное расписание Atlas Weekend выступлений на 9 июля.

Ранее Факты ICTV публиковали полное расписание Atlas Weekend 2019.

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