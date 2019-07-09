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Факты / Lifestyle

Что взять с собой в отпуск: список вещей

Перед тем как собрать чемодан, стоит продумать, какие вещи нужно обязательно взять с собой в отпуск. Факты ICTV составили список необходимых вещей, которые пригодятся в путешествии.

Что взять с собой в отпуск: список вещей

Сборы в путешествие зачастую превращаются в хаос и в итоге либо вы что-то забудете, либо положите слишком много вещей и чемодан станет неподъемным. Для того, чтобы такого не случилось, сборам нужно уделить хотя бы пару часов своего свободного времени.

Задайте себе несколько вопросов прежде, чем собрать багаж:

  1. На сколько дней вы отправляетесь в путешествие и сколько из них проведете в дороге?
  2. Какая цель вашего путешествия?
  3. Будете ли вы принимать участие в каких-то мероприятиях?

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Также стоит хорошо проанализировать место, где вы будете останавливаться и перечень их бесплатных и платных услуг. Не забудьте посмотреть прогноз погоды.

Исходя из этих пунктов, можно начинать упаковывать багаж.

Лайфхак:

Нарисуйте таблицу, что-то типа ежедневника, что вы оденете в тот или иной день. Это поможет вам систематизировать ваш гардероб и ничего не забыть.

Рациональней всего путешествовать с минимальным количеством сумок и чемоданов. Идеальная формула это: рюкзак (или дорожная сумка) + небольшой чемодан. Все ценные вещи и документы должны быть в рюкзаке. В случаи чрезвычайной ситуации вы сможете бросить тяжелый чемодан, не боясь потерять что-то важное.

Также оставьте немного свободного места в саквояже для покупок в путешествии.

Обязательный набор в сумку (рюкзак):

  • паспорт, загранпаспорт и другие документы (права, студенческий)
  • наличные или банковская карточка
  • билеты и страховка
  • зарядное устройство для телефона (компьютера)
  • бумажные платочки
  • влажные салфетки
  • антибактериальная жидкость для рук

Чемодан:

  • нижнее белье на каждый день
  • рубашки, кофты, платья: равно количеству дней отпуска минус один день (в день прилета и отлета можно надеть одно и то же).
  • штанов и джинсов нужно брать в два раза меньше
  • пляжная одежда и сумка
  • теплая кофточка, кардиган или ветровка
  • комплект одежды на торжественное мероприятие
  • две пары удобной обуви (в одной из них можете быть в пути): сандалии, кроссовки и вьетнамки
  • одна пара выходной обуви
  • носки, минимум две пары
  • купальник или плавки
  • аксессуары лучше не брать: в дорогу возьмите рюкзак, а с собой сумочку, которая подойдет под всю одежду
  • головной убор
  • аптечка

Косметика и средства гигиены:

  • гель, шампунь, зубная паста и щетка
  • крем или лосьон для и после загара
  • необходимые крема
  • маникюрный набор
  • мочалка
  • полотенце для пляжа 2 шт.
  • декоративная косметика (минимальный набор)
  • духи (лучше взять один флакон)
  • дезодорант
  • мужчинам средства до и после бритья

К слову, ранее Факты ICTV писали, как путешествовать одному и не сойти с ума.

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