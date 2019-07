Музыкальный фестиваль UPark Festival 2019 пройдет в Киеве в Sky Family Park с 16 по 18 июля.

Расписание UPark Festival 2019 на 99% уже готово. Остался всего один пробел 16 июля, но скоро его исправят.

За три дня на сцене фестиваля выступят 13 всемирно известных артистов: Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord, Bring Me The Horizon и другие.

Факты ICTV публикуют полное расписание UPark Festival 2019 в удобном формате.

