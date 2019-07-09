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UPark Festival 2019: расписание фестиваля

Музыкальный фестиваль UPark Festival 2019 пройдет в Киеве в Sky Family Park с 16 по 18 июля.

расписание UPark Festival 2019

Расписание UPark Festival 2019 на 99% уже готово. Остался всего один пробел 16 июля, но скоро его исправят.

За три дня на сцене фестиваля выступят 13 всемирно известных артистов: Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord, Bring Me The Horizon и другие.

Читайте: UPark Festival 2019: где купить билеты и цена

Факты ICTV публикуют полное расписание UPark Festival 2019 в удобном формате.

Ранее Факты ICTV публиковали самое полное расписание Atlas Weekend 2019.

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