9 июля в Киеве стартует музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2019. На шестидневный праздник в столицу приедут тысячи меломанов со всей Украины.
Atlas Weekend 2019 пройдет традиционно на ВДНХ с 9 по 14 июля.
На фестивале будут представлены разные аттракционы, фуд-корт, бассейн, бюти-зона, кемпинг, а также множество сцен.
На территории будет бассейн, возле которого можно позагорать, если позволит погода.
Читайте: Хедлайнеры Atlas Weekend 2019: топ-исполнители фестиваля
Также отдохнуть от активностей можно в лаундж-зонах или в барах.
Организаторы подготовили карту Atlas Weekend 2019, которая поможет спланировать все действия и не блуждать в поисках нужных локаций.
Ранее Факты ICTV публиковали полное расписание Atlas Weekend 2019.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+