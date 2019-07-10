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Факты / Lifestyle

Франция вводит эконалог на авиабилеты: когда и сколько

С 2020 года Франция введет экологический налог на авиабилеты в размере от €1,5 до €18.

Літак

Министр транспорта Франции Элизабет Борн заявила о введении эконалога с 2020 года на всех авиарейсах, вылетающих с территории страны.

По ее словам, размер налога на авиабилеты будет колебаться от €1,5 до €18.

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В частности, пассажиры будут дополнительно платить €1,5 за билеты на внутренних или внутриевропейских рейсах в эконом-классе и €9 – в бизнес-классе.

Эконалог на рейсы за пределы ЕС в эконом-классе составит €3, в бизнес-классе – €18.

Борн рассчитывает, что такой налог поможет привлечь €182 млн на развитие транспортной инфраструктуры Франции.

Напомним, авиакомпания SkyUp открыла рейс в Париж, 12 июня стартовал рейс Киев – Ницца.

Источник: Le Figaro

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