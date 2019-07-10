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Факты / Lifestyle

Когда в Украине отмечают День рыбака в 2019 году

В Украине работников рыбного хозяйства ежегодно поздравляют в второе воскресенье июля.

Когда в Украине отмечают День рыбака в 2019 году

День рыбака в Украине ежегодно отмечают во второе воскресенье июля.

В 2019 году всех работников рыбного хозяйства можно будет поздравить 14 июля.

В СССР праздник отмечался с 11 июля 1965 года. В Украине установили День рыбака указом от 22 июня 1995 года. Так власть поддержала инициативу работников рыбного хозяйства и профсоюзов.

Впрочем, 14 июля украинцы будут поздравлять не только профессиональных рыбаков, а всех неравнодушных к рыбной ловле людей.

Читайте: День металлурга – дата и история праздника

Как известно, 27 июня во всем мире отмечают другой праздник, связанный с рыбалкой – Всемирный день рыболовства.

Напомним, Факты ICTV также составили для вас календарь государственных праздников на 2019 год.

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