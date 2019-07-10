10 июля на ВДНХ проходит второй день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019. Кто выступал и дарил эмоции публике – читайте в материале Фактов ICTV.

10 июля на Atlas Weekend 2019 выступили Tom Odell, Little Big, Netta, Melovin, Latexfauna, 5`nizza и многие другие популярные исполнители.

Хедлайнером второго дня фестиваля стала американская хип-хоп группа Black Eyed Peas.

В 17.45 киевская дрим-поп группа Latexfauna начала активно разогревать публику на West Stage. Ребята выступили как всегда отлично, о чем говорит приличная толпа под сценой в будний день и в еще рабочее время.

В это время на главной сцене зажигали участники Евровидения – Melovin и Netta.

Читайте: Расписание на 11 июля Atlas Weekend 2019

В 21.00 на сцену вышел долгожданный Tom Odell и поделился с поклонниками своим драйвом. На Atlas Weekend певца ждали уже давно. В прошлом году британец отменил свое выступление, но обещал вернуться.

Tom Odell сдержал слово и спустя год порадовал преданных фанатов своей невероятной музыкой и харизмой.

Около 18.30 организаторы сообщили о задержке по таймингу на главной сцене. В связи с этим выступления Little Big и Black Eyed Peas должны были сместиться на час.

В 20.30 российские панк-рэйверы Little Big ворвались на сцену и это было что-то. Сумасшедшие танцы, подпевание песен и безудержный слэм.

Музыканты не первый раз в Киеве и традиционно собирают полные залы. Atlas Weekend 2019 не стал исключением.

Меломаны называют выступление “самым обезбашенным” на фестивале и мы не можем с этим не согласиться.

Фестивальщики публикуют фото и видео со второго дня Atlas Weekend 2019 и делятся своими эмоциями.

К слову, на ВДНХ сохраняется проблема с транспортом, которая создает неудобства. Стоимость такси, как и вчера, оставляет желать лучшего. Водители всех служб подняли тариф вдвойне.

Уехать с ВДНХ на Минский массив будет стоить от 240 грн, на Березняки от 160 грн, Борщаговка от 200 грн.

Больше всего повезло жителям Позняков и центра Киева. Uber Shuttle по предварительному бронированию довезет до дома за 20 грн.

Ранее Факты ICTV публиковали полное расписание Atlas Weekend 2019.