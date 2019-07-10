Какие фильмы выйдут летом 2019 и что стоит посмотреть, читайте подборку в материале Фактов ICTV.
Летом увеличивается количество сеансов в кинотеотрах, а ночи становятся теплым и приятным. Мы подготовили для вас список премьер фильмов, которые выйдут в прокат летом 2019 года.
Кинопремьеры июня
6 июня
Люди Икс: Темный феникс – боевик, приключения, фантастика – США, режиссер: Саймон Кинберг;
Рокетмен – биография, драма, музыка, мюзикл, фэнтези – Великобритания, США, режиссер: Декстер Флетчер;
Вита и Вирджиния – биография, драма, мелодрама – Ирландия, Великобритания, режиссер: чане Баттон;
Билли Кид – вестерн, приключения – США, режиссер: Д’Онофрио;
Кунг-фу воин – мультфильм, приключения, фэнтези – Китай, режиссер: Цзоу И;
Принцесса Эмми – мультфильм, семейный – Германия, Бельгия, Великобритания, режиссер: Пит де Риккер;
13 июня
Путешествие хорошего пса – драма, комедия, приключения, семейный, фэнтези – Китай, Индия, Гонконг, США, режиссер: Гейл Манкусо;
Люди в черном: Интернешнл – боевик, комедия, фантастика – США, режиссер Ф. Гэри Грей;
Домино – криминал, триллер – Дания, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, режиссер: Брайан Де Пальма;
Коррупционер – криминал, триллер – Великобритания, режиссер Рон Скальпелло;
20 июня
Детские игры – ужас – Франция, США, режиссер Ларс Клевберг;
Ребенок работа – триллер, фантастика – Австралия, режиссер: Грант Спьютор;
Ма – ужасы, триллер – США, режиссер: Тейт Тейлор;
По мечте – драма, музыка – США, Великобритания, режиссер: Макс Мингелла;
Французский жиголо – комедия – Франция, режиссер: Оливье Бару;
Зов волка – боевик, драма – Франция, режиссер: Абель Ланзак;
История игрушек 4 – комедия, мультфильм – США, режиссер: Джош Кули;
20 июня
Анабель 3 – детектив, ужас – США, режиссер: Гари Доберман;
Сумасшедшая парочка – комедия, мелодрама – США, режиссер: Джонатан Ливайн;
Казанова. Последняя любовь – история, мелодрама – Франция, режиссер Бенуа Жако;
Клуб анонимных киллеров – боевик, детектив, криминал – Великобритания, режиссер: Мартин Овен;
Обещание на рассвете – биография, драма, мелодрама – Франция, Бельгия, режиссер: Ерик Барби;
Вчера – комедия, мелодрама – Великобритания, режиссер Дэнни Бойл
Кинопремьеры июля
4 июля
Человек-паук: Далеко от дома – боевик, комедия, приключения – США, режиссер Джонатан Уоттс;
Ману – комедия, мультфильм, приключения – Германия, режиссеры: Кристиан Хаас, Андреа Блок;
Изоляция – боевик, детектив, ужасы, криминал, триллер – Германия, режиссер: Кристиан Алверт;
Ибица – комедия – Франция, режиссер: Арно Лемор;
11 июля
Хищники – ужас – США, режиссер: Александр Ажа;
Водитель для копа – боевик, комедия – США, режиссер Майкл Даус;
Приключения маленького Реми – драма, комедия – Франция, режиссер Антуан Блосье;
Зоопарк – военный, история, семейный – Ирландия, Великобритания, режиссер: Колин Макивор;
21 городов – драма, криминал, триллер – США, режиссер: Брайан Кирк;
Фиш и Чип: пакостные друзья – мультфильм – Канада, режиссер: Дэн Креч;
18 июля
Солнцестояния – детектив, драма, ужасы, триллер – США, режиссер Ари Астер;
Анна – боевик, для взрослых, триллер – Франция, режиссер Люк Бессон;
Боль и слава – драма – Испания, режиссер: Педро Альмодовар;
Падение американской империи – комедия – Канада, режиссер: Дени Аркан;
Король Лев – драма, мультфильм, семейный – США, режиссер Джон Фавро;
25 июля
Шаг вперед: Год танцев – мелодрама, мюзикл – Китай, режиссер Рон Юан;
Солнце также звезда – драма, мелодрама – США, режиссер: Ри Руссо-Янг;
Мой друг робот – драма, комедия, приключения – Германия, Бельгия, режиссер: Вольфганг Гросс
Кинопремьеры августа
1 августа Форсаж: Гоббс и Шоу – боевик, приключения – США, режиссер: Дэвид Литч;
8 августа
Песня дьявола – детектив, драма – Ирландия, Великобритания, режиссер: Лайам Гэвин;
Королевы криминала – боевик, драма, криминал – США, режиссер: Андреа Берлофф;
Артемис Фаул – семейный, фантастика, фэнтези – США, режиссер Кеннет Брана;
Спасатели – мультфильм, приключения – Китай, режиссеры: Шэнь Юй, Хуан Ян;
Однажды в Голливуде – драма, комедия – США, Великобритания, режиссер: Квентин Тарантино;
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15 августа
Дора и Затерянный город – приключения, семейный – Австралия, США, режиссер: Джеймс Бобин;
Хорошие парни – комедия – США, режиссер Джин Ступницкы;
3 секунды – драма, криминал – Великобритания, режиссер: Андреа Ди Стефано;
22 августа
Падение ангела – боевик, драма, триллер – США, режиссер: Год Роман Во;
Angry Birds в кино 2 – комедия, мультфильм – Финляндия, США, режиссер: Туроп Ван Орман;
UglyDolls. Куклы с характером – мультфильм, фэнтези – Китай, Канада, режиссер: Келли Эсбери;
Полина и тайна киностудии – приключения, фэнтези – Украина, Бельгия, Франция, режиссер: Олиас Барко;
29 августа
Шпионы под прикрытием – мультфильм, фантастика – США, режиссеры Ник Бруно, Трой Квон;
Мой ангел – драма, триллер – США, режиссер: Ким Фаррант.