MacBook Pro от Apple в обновленной версии будет иметь 13-дюймовый экран и сенсорную панель Touch Bar даже в начальной комплектации.
Компания Apple обновила модельный ряд ноутбуков MacBook Pro и MacBook Air.
Главными изменениями в MacBook Pro станет многофункциональная сенсорная панель Touch Bar и увеличенный до 13 дюймов экран.
Технология Touch Bar будет доступна даже в начальной комплектации. Новинка будет поддерживать технологию точной цветопередачи True Tone и получит вдвое мощнее процессор.
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Также Apple анонсировала выход новой системы macOS под названием Catalina. Она выйдет осенью 2019 и будет оснащена функцией Sidecar, что позволяет использовать iPad как второй монитор для компьютеров Apple.
Ранее Факты ICTV писали, что компания Apple в сентябре 2019 года презентует iPhone 11.
Источник: Apple