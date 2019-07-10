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MacBook: Apple представила обновленные модели

MacBook Pro от Apple в обновленной версии будет иметь 13-дюймовый экран и сенсорную панель Touch Bar даже в начальной комплектации.

MacBook: Apple представила обновленные модели

Компания Apple обновила модельный ряд ноутбуков MacBook Pro и MacBook Air.

Главными изменениями в MacBook Pro станет многофункциональная сенсорная панель Touch Bar и увеличенный до 13 дюймов экран.

Технология Touch Bar будет доступна даже в начальной комплектации. Новинка будет поддерживать технологию точной цветопередачи True Tone и получит вдвое мощнее процессор.

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MacBook: Apple представила обновленные модели / 2 фотографии

Также Apple анонсировала выход новой системы macOS под названием Catalina. Она выйдет осенью 2019 и будет оснащена функцией Sidecar, что позволяет использовать iPad как второй монитор для компьютеров Apple.

Ранее Факты ICTV писали, что компания Apple в сентябре 2019 года презентует iPhone 11.

Источник: Apple

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