Ученые хотят использовать 3D-принтер для того, чтобы лечить травмы и переломы астронавтов, которые отправятся на Марс.
Немецкие ученые предложили лечить травмы и переломы марсианских астронавтов с помощью печати кожи и костей на 3D-принтере.
Они продемонстрировали печать кожи, основой которой стала плазма крови человека. Весь процесс проходил вверх ногами, чтобы сымитировать условия низкой гравитации.
Человеческую кость удалось напечатать на 3D-принтере используя стволовые клетки и фосфат кальция.
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– Перевезти все необходимые медикаменты в условиях ограниченного пространства и без того загруженного космического корабля невозможно. Мы предлагаем 3D-печать, которая поможет отреагировать на неотложные состояния астронавтов, – рассказал глава отдела конструкций, механизмом и материалов ESA Томмазо Гидини.
К слову, марсоход NASA обнаружил на Красной планете газ, который обычно вырабатывают живые организмы.
Источник: Cnet
Видео: European Space Agency, ESA