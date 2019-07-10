PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Марсианским астронавтам предложили печатать кожу и кости на 3D-принтере

Ученые хотят использовать 3D-принтер для того, чтобы лечить травмы и переломы астронавтов, которые отправятся на Марс.

Вчений

Немецкие ученые предложили лечить травмы и переломы марсианских астронавтов с помощью печати кожи и костей на 3D-принтере.

Они продемонстрировали печать кожи, основой которой стала плазма крови человека. Весь процесс проходил вверх ногами, чтобы сымитировать условия низкой гравитации.

Человеческую кость удалось напечатать на 3D-принтере используя стволовые клетки и фосфат кальция.

Читайте: Астрономы нашли источник загадочного радиосигнала

– Перевезти все необходимые медикаменты в условиях ограниченного пространства и без того загруженного космического корабля невозможно. Мы предлагаем 3D-печать, которая поможет отреагировать на неотложные состояния астронавтов, – рассказал глава отдела конструкций, механизмом и материалов ESA Томмазо Гидини.

К слову, марсоход NASA обнаружил на Красной планете газ, который обычно вырабатывают живые организмы.

Источник: Cnet

Видео: European Space Agency, ESA

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Некоторые виды рака можно вылечить простудой – ученые
Как физические упражнения влияют на память – ученые
В Украине есть колоссальные запасы нефти и газа – ученые
К 2050 году численность населения резко сократится – Маск
На Марсе возможные признаки жизни – NASA
Круг общения может влиять на здоровье человека – ученые
Собаки используют жалостный взгляд, чтобы за ними ухаживали – ученые
Ученые назвали причину преждевременной смерти среди молодежи
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка