Компания Nintendo представила игровую платформу Switch Lite, которая используется исключительно для игры в портативном режиме.

Компания Nintendo представила игровую платформу Switch Lite, которая станет частью линейки Nintendo Switch, но будет использоваться только для игры в портативном режиме.

Новая игровая платформа будет приблизительно на 20% меньше своего предшественника. Размер экрана – 5,5 дюймов с разрешением 1280 х 720 пикселей.

У Nintendo Switch Lite также не будет контроллеров, которые отделяются от платформы, потому для игры в некоторые проекты нужно приобрести дополнительные Joy-Сon.

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Игровую платформу также нельзя будет подсоединить к телевизору. На ней будут доступны все проекты для Nintendo Switch, на которых указанна возможность игры в портативном режиме.

Nintendo Switch Lite будет доступна 20 сентября 2019 года в трех цветах (сером, желтом и бирюзовом) по цене в $200 (приблизительно 5 165 грн). Точная цена для Украины пока неизвестна.

К слову, в июле 2019 года на игровую платформу Nintendo Switch выходит несколько интересных видеоигр.

Видео: Nintendo