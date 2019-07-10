PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Расписание на 11 июля Atlas Weekend 2019

В Киеве проходит Atlas Weekend 2019. Расписание третьего дня фестиваля публикуют Факты ICTV.

расписание атлас викенд 11 июля

Atlas Weekend 2019 продолжается и хедлайнером второго дня фестиваля станет группа The Chainsmokers.

Также 11 июля на Atlas Weekend выступят The Vaccines, Sinoptik, Everlast, Станция мир и другие.

Читайте: Расписание на 10 июля Atlas Weekend 2019

Факты ICTV публикуют полное расписание выступлений  Atlas Weekend на 11 июля.

Ранее Факты ICTV публиковали полное расписание Atlas Weekend 2019.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка