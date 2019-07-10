Недавно компания Торчин перезапустила линейку горчиц и полностью обновила дизайн упаковки. А мы делимся с вами рецептами соусов, которые разнообразят вкус привычных блюд.

В летний период отдых на природе пользуется особой популярностью, к тому же начинается сезон свежих овощей, фруктов и зелени. Появляется еще больше возможностей наслаждаться любимыми блюдами. И это отличная возможность собраться с семьей, друзьями или коллегами на пикник. Чаще всего на природе готовят простые блюда – свежие салаты, румяный шашлык, рыбу или сосиски на гриле.

Поэтому мы подготовили для вас подборку рецептов простых соусов и маринадов с добавлением горчицы Торчин. Используйте их, и привычные блюда заиграют новыми вкусовыми красками.

Компания Торчин перезапустила линейку горчиц, улучшив их рецептуру и изменив дизайн. Благодаря новым технологиям при приготовлении используется еще больше горчичного зерна. Это позволяет не изменять вкус, но сделать его более насыщенным.

На полках магазинов представлены такие виды горчицы:

Казацкая горчица с острым перцем – для настоящих украинских казаков, попробуйте с традиционными украинскими блюдами, а еще лучше – намажьте немного на черный хлеб и добавьте сала с чесноком и луком.

– для настоящих украинских казаков, попробуйте с традиционными украинскими блюдами, а еще лучше – намажьте немного на черный хлеб и добавьте сала с чесноком и луком. Баварская горчица создана из трех видов зерна и имеет легкий привкус карамели. Рекомендуется употреблять с баварскими колбасками, сосисками и мясом.

создана из трех видов зерна и имеет легкий привкус карамели. Рекомендуется употреблять с баварскими колбасками, сосисками и мясом. Крепкая горчица с чесноком и перцем – настоящий бум острых вкусов и ароматов, добавляйте к только что приготовленному мясу, рыбе или колбаскам.

– настоящий бум острых вкусов и ароматов, добавляйте к только что приготовленному мясу, рыбе или колбаскам. Американская горчица – мягкий и приятный вкус, который дополнит блюда американской кухни: бургеры, сэндвичи, хот-доги, картофель фри.

– мягкий и приятный вкус, который дополнит блюда американской кухни: бургеры, сэндвичи, хот-доги, картофель фри. Дижонская горчица – это нежный привкус с миксом специй, подходит для свежих салатов.

Кроме них, появились новинки:

Лимонная с медом – мягкий и нежный вкус с нотками цитрусовых. Прекрасно сочетается с рыбой и свежими салатами.

Пикантно-острая горчица с паприкой придаст перчинки со сладкими нотками к привычным блюдам, подходит к мясу на гриле, жареным сосискам или курятине.

Компания не меняет ингредиентов для приготовления горчицы, поэтому она сохраняет свой привычный вкус. На новых упаковках изображены компоненты, из которых изготовлена ​​конкретная горчица. Преимущественно это простые и знакомые продукты, которые можно найти на каждой кухне: куркума, чеснок, мед, паприка, имбирь, лимон и другие.

Каждая горчица имеет свои вкусовые особенности и по-разному может дополнять блюда или соусы.

Сладкий горчичный соус барбекю (4 порции)

Ингредиенты:

горчица Торчин Пикантно-острая – 150 г;

соевый соус – ½ чайной ложки;

яблочный уксус – 1 стакан;

сахар – ½ стакана;

соус табаско – по вкусу;

чили-пудра – 2 ст. ложки;

белый молотый перец – 1 ст. ложка;

черный молотый перец – 1 ст. ложка;

красный молотый перец – ¼ чайной ложки;

сливочное масло – 2 ст. ложки;

соус табаско – ½ чайной ложки.

В небольшой посуде смешать уксус, горчицу Торчин Пикантно-острую, сахар, чили-пудру, табаско, черный, красный и белый перец. Довести смесь до кипения и на маленьком огне готовить в течение 10 мин. После этого добавить сливочное масло и соевый соус.

Абрикосовая горчица (4 порции)

Ингредиенты:

яблочный уксус – 1/4 стакана;

горчица Торчин Казацкая – 300 г;

абрикосовый джем – 1 стакан.

Смешать горчицу Торчин Казацкая, абрикосовый джем и яблочный уксус. Готовить на среднем огне, довести до кипения. После этого готовить 5 мин на маленьком огне, постоянно помешивая. Охладить до комнатной температуры и подавать к мясу.

Соус прекрасно сочетается со свининой и ветчиной.

Чесночно-горчичный маринад для мяса и рыбы (4 порции)

Ингредиенты:

горчица Торчин Крепкая – 2 чайные ложки;

чеснок – 8 зубчиков;

оливковое масло – 1 ст. ложка;

соль – 1,5 чайной ложки;

лимонная цедра – ½ чайной ложки;

черный молотый перец – ½ чайной ложки.

Измельчить чеснок. Смешать измельченный чеснок, горчицу Торчин Крепкая, соль, оливковое масло, лимонную цедру и перец. Натереть мясо или рыбу соусом и оставить мариноваться на некоторое время.

Соус для салата (4 порции)

Ингредиенты:

чеснок – 4 зубчика;

горчица Торчин Лимонная – 2 ст. ложки;

лимонный сок – 4 ст. ложки;

яичные желтки – 4 шт.;

вустерский соус – 2 ст. ложки (по желанию);

оливковое масло – 9 ст. ложек;

винный уксус – 2 ст. ложки;

соус табаско – по вкусу;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу.

Сначала чеснок нужно измельчить, добавить в него соль и горчицу Торчин Лимонную. Добавить сырые яичные желтки и лимонный сок и перемешать все вместе. Налить в смесь оливковое масло и вустерский соус. Добавить перец и перемешать.

Медово-горчичная заправка для салата (1 порция)

Ингредиенты:

молотый миндальный орех – 3 ст. ложки;

апельсиновый сок – 2 ст. ложки;

горчица Торчин Лимонная – 1 ст. ложка;

мед – ½ ст. ложки;

оливковое масло – 1 ст. ложка;

чеснок – ½ чайной ложки;

вода – 3 ст. ложки;

соль – по вкусу.

Добавить в блендер миндаль, воду, мед, горчицу Торчин Лимонную и оливковое масло. Измельчить чеснок и добавить к общей смеси. Взбить все ингредиенты до однородной консистенции, посолить по вкусу.

Горчица еще издавна была одним из обязательных блюд на столе в Украине. Она сочетается почти со всеми традиционными блюдами как украинской кухни, так и блюдами других стран. К тому же это простой и бюджетный способ разнообразить вкус еды и придать ей особой пикантности. Так что отправляйтесь на кухню и радуйте своих близких вкусными соусами с добавлением горчицы Торчин.