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Как приготовить пикантные соусы к мясу и салатам с обновленной горчицей Торчин

Недавно компания Торчин перезапустила линейку горчиц и полностью обновила дизайн упаковки. А мы делимся с вами рецептами соусов, которые разнообразят вкус привычных блюд.

Как приготовить пикантные соусы к мясу и салатам с обновленной горчицей Торчин

В летний период отдых на природе пользуется особой популярностью, к тому же начинается сезон свежих овощей, фруктов и зелени. Появляется еще больше возможностей наслаждаться любимыми блюдами. И это отличная возможность собраться с семьей, друзьями или коллегами на пикник. Чаще всего на природе готовят простые блюда – свежие салаты, румяный шашлык, рыбу или сосиски на гриле.

Поэтому мы подготовили для вас подборку рецептов простых соусов и маринадов с добавлением горчицы Торчин. Используйте их, и привычные блюда заиграют новыми вкусовыми красками.

Компания Торчин перезапустила линейку горчиц, улучшив их рецептуру и изменив дизайн. Благодаря новым технологиям при приготовлении используется еще больше горчичного зерна. Это позволяет не изменять вкус, но сделать его более насыщенным.

На полках магазинов представлены такие виды горчицы:

  • Казацкая горчица с острым перцем – для настоящих украинских казаков, попробуйте с традиционными украинскими блюдами, а еще лучше – намажьте немного на черный хлеб и добавьте сала с чесноком и луком.
  • Баварская горчица создана из трех видов зерна и имеет легкий привкус карамели. Рекомендуется употреблять с баварскими колбасками, сосисками и мясом.
  • Крепкая горчица с чесноком и перцем – настоящий бум острых вкусов и ароматов, добавляйте к только что приготовленному мясу, рыбе или колбаскам.
  • Американская горчица – мягкий и приятный вкус, который дополнит блюда американской кухни: бургеры, сэндвичи, хот-доги, картофель фри.
  • Дижонская горчица – это нежный привкус с миксом специй, подходит для свежих салатов.

Кроме них, появились новинки:

  • Лимонная с медом – мягкий и нежный вкус с нотками цитрусовых. Прекрасно сочетается с рыбой и свежими салатами.

  • Пикантно-острая горчица с паприкой придаст перчинки со сладкими нотками к привычным блюдам, подходит к мясу на гриле, жареным сосискам или курятине.

Компания не меняет ингредиентов для приготовления горчицы, поэтому она сохраняет свой привычный вкус. На новых упаковках изображены компоненты, из которых изготовлена ​​конкретная горчица. Преимущественно это простые и знакомые продукты, которые можно найти на каждой кухне: куркума, чеснок, мед, паприка, имбирь, лимон и другие.

Каждая горчица имеет свои вкусовые особенности и по-разному может дополнять блюда или соусы.

Сладкий горчичный соус барбекю (4 порции)

Ингредиенты:

  • горчица Торчин Пикантно-острая – 150 г;
  • соевый соус – ½ чайной ложки;
  • яблочный уксус – 1 стакан;
  • сахар – ½ стакана;
  • соус табаско – по вкусу;
  • чили-пудра – 2 ст. ложки;
  • белый молотый перец – 1 ст. ложка;
  • черный молотый перец – 1 ст. ложка;
  • красный молотый перец – ¼ чайной ложки;
  • сливочное масло – 2 ст. ложки;
  • соус табаско – ½ чайной ложки.
  1. В небольшой посуде смешать уксус, горчицу Торчин Пикантно-острую, сахар, чили-пудру, табаско, черный, красный и белый перец.
  2. Довести смесь до кипения и на маленьком огне готовить в течение 10 мин.
  3. После этого добавить сливочное масло и соевый соус.

Абрикосовая горчица (4 порции)

Ингредиенты:

  • яблочный уксус – 1/4 стакана;
  • горчица Торчин Казацкая – 300 г;
  • абрикосовый джем – 1 стакан.
  1. Смешать горчицу Торчин Казацкая, абрикосовый джем и яблочный уксус.
  2. Готовить на среднем огне, довести до кипения. После этого готовить 5 мин на маленьком огне, постоянно помешивая.
  3. Охладить до комнатной температуры и подавать к мясу.

Соус прекрасно сочетается со свининой и ветчиной.

Чесночно-горчичный маринад для мяса и рыбы (4 порции)

Ингредиенты:

  • горчица Торчин Крепкая – 2 чайные ложки;
  • чеснок – 8 зубчиков;
  • оливковое масло – 1 ст. ложка;
  • соль – 1,5 чайной ложки;
  • лимонная цедра – ½ чайной ложки;
  • черный молотый перец – ½ чайной ложки.
  1. Измельчить чеснок.
  2. Смешать измельченный чеснок, горчицу Торчин Крепкая, соль, оливковое масло, лимонную цедру и перец.
  3. Натереть мясо или рыбу соусом и оставить мариноваться на некоторое время.

Соус для салата (4 порции)

Ингредиенты:

  • чеснок – 4 зубчика;
  • горчица Торчин Лимонная – 2 ст. ложки;
  • лимонный сок – 4 ст. ложки;
  • яичные желтки – 4 шт.;
  • вустерский соус – 2 ст. ложки (по желанию);
  • оливковое масло – 9 ст. ложек;
  • винный уксус – 2 ст. ложки;
  • соус табаско – по вкусу;
  • соль – по вкусу;
  • черный перец – по вкусу.
  1. Сначала чеснок нужно измельчить, добавить в него соль и горчицу Торчин Лимонную.
  2. Добавить сырые яичные желтки и лимонный сок и перемешать все вместе.
  3. Налить в смесь оливковое масло и вустерский соус.
  4. Добавить перец и перемешать.

Медово-горчичная заправка для салата (1 порция)

Ингредиенты:

  • молотый миндальный орех – 3 ст. ложки;
  • апельсиновый сок – 2 ст. ложки;
  • горчица Торчин Лимонная – 1 ст. ложка;
  • мед – ½ ст. ложки;
  • оливковое масло – 1 ст. ложка;
  • чеснок – ½ чайной ложки;
  • вода – 3 ст. ложки;
  • соль – по вкусу.
  1. Добавить в блендер миндаль, воду, мед, горчицу Торчин Лимонную и оливковое масло.
  2. Измельчить чеснок и добавить к общей смеси.
  3. Взбить все ингредиенты до однородной консистенции, посолить по вкусу.

Горчица еще издавна была одним из обязательных блюд на столе в Украине. Она сочетается почти со всеми традиционными блюдами как украинской кухни, так и блюдами других стран. К тому же это простой и бюджетный способ разнообразить вкус еды и придать ей особой пикантности. Так что отправляйтесь на кухню и радуйте своих близких вкусными соусами с добавлением горчицы Торчин.

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