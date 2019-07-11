PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Бары, сцены и кемпинг: карта Atlas Weekend 2019

9 июля в Киеве стартовал музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2019. На шестидневный праздник в столицу приедут тысячи меломанов со всей Украины.

карта Atlas Weekend 2019

Atlas Weekend 2019 проходит традиционно на ВДНХ с 9 по 14 июля.

На фестивале будут представлены разные аттракционы, фуд-корт, бассейн, бюти-зона, кемпинг, а также множество сцен.

На территории будет бассейн, возле которого можно позагорать, если позволит погода.

Читайте: Хедлайнеры Atlas Weekend 2019: топ-исполнители фестиваля

Также отдохнуть от активностей можно в лаундж-зонах или в барах.

Организаторы подготовили карту Atlas Weekend 2019, которая поможет спланировать все действия и не блуждать в поисках нужных локаций.

Ранее Факты ICTV публиковали полное расписание Atlas Weekend 2019.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка