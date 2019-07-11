Каким будет 11 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.
День подходит для созидательных дел. Хорошо заниматься духовными практиками, получать знания и делиться опытом.
К решению вопросов и в коммуникациях лучше походить аргументированно, выслушивая другую точку зрения и возможные варианты.
Агрессия и нападки не желательны. Хотя во второй половине дня, вполне возможно, будет проявляться желание лидировать и достигать своего напористыми действиями и словами.
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Эту энергию благоприятно направить на достижение целей, для этого сегодня будет вполне достаточно и решимости, и дисциплинированности.
Также день способствует социальным контактам, хорошо встречаться с друзьями, а вечернее время можно провести с любимыми людьми и запланировать романтическую встречу.
Благоприятно: надевание новой одежды и украшений.
Неблагоприятно: начало поездок и путешествий.
Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2019.