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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 11 июля

Каким будет 11 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День подходит для созидательных дел. Хорошо заниматься духовными практиками, получать знания и делиться опытом.

К решению вопросов и в коммуникациях лучше походить аргументированно, выслушивая другую точку зрения и возможные варианты.

Агрессия и нападки не желательны. Хотя во второй половине дня, вполне возможно, будет проявляться желание лидировать и достигать своего напористыми действиями и словами.

Читайте: Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля

Эту энергию благоприятно направить на достижение целей, для этого сегодня будет вполне достаточно и решимости, и дисциплинированности.

Также день способствует социальным контактам, хорошо встречаться с друзьями, а вечернее время можно провести с любимыми людьми и запланировать романтическую встречу.

Благоприятно: надевание новой одежды и украшений.

Неблагоприятно: начало поездок и путешествий.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2019.

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