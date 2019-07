На выходных киевляне продолжат фестивалить на Atlas Weekend или смогут посетить другие мероприятия. Куда пойти в этот уик-энд – расскажут Факты ICTV.

Киевляне могут посетить пляжный маркет или концерт музыкального проекта харьковчанина Сергея Онищенко Make Like a Tree.

Можно сходить на выступление оперной певицы из Японии или отправиться на уже привычный Atlas Weekend и получить все развлечения в одном месте.

Факты ICTV собрали самые интересные события.

Atlas Weekend 2019

10-14 июля

ВДНХ

Билеты: 1450 – 3500 грн

Купить билеты можно тут

Четвертый год подряд Atlas Weekend радует украинских меломанов своими мощными привозами.

Фестиваль проходит традиционно на ВДНХ. На празднике музыки уже выступили София Ротару, Black Eyed Peas, Little Big, Netta, Latexfauna и другие.

Но список исполнителей еще большой – Liam Gallgher, The Chainsmokers, Сплин, The Subways, The Vaccines – всех их можно будет увидеть и услышать на Atlas Weekend.

Как всегда, кроме музыки, на фестивале есть фудкорды, фотозоны, аттракционы и другие развлечения.

Асука Учида

Кирха Святой Екатерины

13 июля, 18.00

Стоимость: 200-300 грн

Купить билеты можно тут

Оперная певица, модель, невероятной красоты и таланта девушка из Японии – это Асука Учида, которая успела спеть почти во всех главных концертных залах мира. Северная Америка, Европа, Азия, Ближний Восток – Карнеги-Холл, Линкольн-центр, Международный институт вокальных искусств, Королевская филармония Ливерпуля.

Среди столь известных площадок вскоре окажется киевская кирха Святой Екатерины, в которой девушка с сопрано исполнит произведения Шумана, Шопена, Листа, Рахманинова, Гуно и Гершвина.

Аккомпанировать японской певице на фортепиано будет украинский музыкант Денис Яворский.

Bria Blessing & ShockolaD

Caribbean Club

13 июля, 19.00

Стоимость: 190-690 грн

Купить билеты можно тут

Если раньше украинские таланты мечтали пересечь океан, добраться до американской страны грез и обрести славу, то Брия Блессинг сделала все наоборот – родилась в Техасе, а уже потом переехала в Украину, где приняла участие в четвертом сезоне Голоса страны.

Американская певица с украинской душой, как любят говорить о Брии журналисты, решила объединить усилия в проекте Ivasyuk с не менее интересным отечественным проектом ShockolaD.

Результат их сотрудничества заставит окунуться в ностальгию, потому что 13 июля вы услышите легендарные композиции Владимира Ивасюка в необычной джазовой аранжировке: Червона Рута, Я піду в далекі гори, Фонтан и много других, хорошо знакомых и таких очаровательных.

Make Like a Tree

ЮБК

13 июля, 20.00

Приобрести билеты можно на входе

Музыкальный проект харьковчанина Сергея Онищенко, основная идея которого в том, что вся музыка создается и записывается в процессе путешествий в разных уголках планеты.

В записях и выступлениях принимают участие музыканты из разных городов и стран. У проекта нет постоянного состава, поэтому каждый концерт проходит с новыми участниками и может превратить Make Like a Tree как в дуэт, так и в довольно большой импровизирующий ансамбль.

На концерте состоится презентация альбома Mothernight, в записи которого приняли участие музыканты из 10 стран.

Пляжный маркет

13-14 июля, 10.00 – 21.00

Десятинная, 12

Вход свободный

Вскоре в Украине снова будет тепло. Всі. Свої решили провести маркет, где будет представлена одежда для отдыха.

Пляжный маркет 13-14 июля – это легкая одежда из натуральных материалов, пляжные шляпки и сумки, летняя обувь и купальники.

И мужчины, и женщины найдут все для комфортного отпуска.

