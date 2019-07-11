PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 11 июля (КАРТА)

В Украине 11 июля ожидаются дожди по всей территории страны.

Погода в Украине на 11 июля (КАРТА)

Во всех областях Украины 11 июля ожидаются кратковременные дожди.

Температура воздуха на западе и севере от 17° до 21°, а ночью от 10° до 14°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 11 июля

В центральных и восточных областях столбики термометров покажут от 19° до 23° днем и от 10° до 14° ночью.

На юге днем от 11° до 25°, а ночью – от 12° до 16°.

К слову, погода в июле будет теплой со среднесуточной температурой 20-24°.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка