Запуск ракеты-носителя Vega с военным спутником, который дважды переносили, провалился.

Компания Arianespace провалила запуск ракеты-носителя Vega с военным спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1.

Неудачный запуск был совершен 10 июля с космодрома Куру. О неуспехе миссии стало известно через четыре минуты после старта. Уже примерно через две минуты после пуска ракета-носитель серьезно отклонилась от траектории, пояснили в компании.

Перед аварией запуск Vega, который был запланирован на 6 июля, дважды откладывался.

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В Arianespace принесли извинения клиентам из-за утраты груза.

Напомним, 24 мая SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink, предназначенными для раздачи интернета.

Фото: Rocket Rundown