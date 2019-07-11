11 июля на ВДНХ проходит третий день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019. Какие исполнители подарили невероятные эмоции посетителям – читайте в материале.

11 июля на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2019 выступили The Vaccines, Sinoptik, Everlast, Станция мир и много других популярных исполнителей.

Хедлайнером третьего дня фестиваля стала американская группа The Chainsmokers.

На West Stage в 16.30 публику зажигала украинская группа KADNAY. Под выступление ребят посетители фестиваля активно танцевали под сценой и наслаждались музыкой.

Параллельно с украинскими исполнителями на East Stage зажигала еще одна украинская рок-группа Sinoptik, которая играет альтернативный рок. На Atlas Weekend ребята уже не впервые, потому как развлекать публику им уже хорошо известно.

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В 22.00 на East Stage вышел Everlast – американский рэп-исполнитель, который в своей музыке сумел соединить элементы рока, блюза и хип-хопа. Пользователи сети не уставали благодарить любимого исполнителя за удивительный вечер.

По-настоящему зажечь публику удалось хэдлайнерам вечера – группе The Chainsmokers. Их выступление многим запомнится не только зажигательными танцами, но и световым шоу на сцене. Пользователи назвали ихнее выступление просто космическим.

Напомним, ранее Факты ICTV публиковали полное расписание Atlas Weekend 2019.