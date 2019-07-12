Телескоп Hubble обнаружил сверхмассивную черную дыру, которая окружена тонким диском, чего не должно быть.

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили на расстоянии 130 млн световых лет сверхмассивную черную дыру, которая окружена тонким диском. По мнению ученых, она не должна существовать.

Диск черной дыры состоит из мусора и газа, но при этом ее гравитационное поле захватило недостаточное количество материала.

Обычно так называемый аккреционный диск образуется у “сытых” черных дыр, потому астрономы считают, что здесь его быть не должно.

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Указанный тонкий диск, который движется со скоростью 10% от световой, разрушает современные представления ученых о черных дырах.

К слову, NASA опубликовало фото, на которых можно увидеть весь путь Солнца во время солнечного затмения.

Источник: Cnet