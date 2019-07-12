День святых апостолов Петра и Павла всегда празднуют 12 июля. О его традициях, обычаях и запретах расскажут Факты ICTV.

День Петра и Павла завершает Петров пост, хотя сам праздник не входит в число постных дней.

Традиции на Петра и Павла

Наши предки когда-то тщательно готовились к этому празднику – убирали в домах, украшали иконы полотенцами.

С утра обязательно шли в церковь. Поскольку святой Петр был рыбаком, у него просят удачи в рыбалке.

А вот апостолу Павлу молятся о процветании бизнеса.

Петр и Павел считались также покровителями скотоводов, поэтому к празднику для пастухов обязательно пекли мандрики из творога.

Принято было приглашать гостей на ужин, потому что 12 июля заканчивается Петров пост.

Когда-то на Петровку устраивали ярмарки с торгами, народные гуляния с танцами и песнями.

В этот день девушки гадали на суженых. Вокруг них ходили парни, завязав им глаза. Если девушка угадывала своего избранника – пара вскоре поженится.

Существовал также обычай умываться из трех источников или ключей, потому что одним из атрибутов апостола Петра являются ключи – знак того, что именно он открывает праведникам ворота в рай.

Существовало поверье, что в этот день до следующей весны на дне водоемов засыпают русалки, которые бродят по земле с Троицы.

Запреты в праздник

Прежде всего, под запретом тяжелый труд – уборка, работа на огороде, стирка, шитье и тому подобное.

Не стоит ссориться или желать кому-то плохого – иначе весь негатив вернется назад утроенной силой.

На праздник нельзя ходить в лес, потому что все звери в это время очень агрессивные.

Купание также под запретом. Считается, что духи воды могут забрать человека в жертву.

12 июля запрещается жениться влюбленным парам.

Ранее Факты ICTV писали об истории Дня Петра и Павла, а также об обычаях, связанных с праздником.