12 июля праздник – День фотографа. Об истории профессионального праздника фотохудожников – читайте в материале Фактов ICTV.

День фотографа ежегодно отмечают 12 июля. Этот праздник провозгласил сам Папа Римский, поскольку святая Вероника считается покровительницей фотографии.

Вероника – христианская святая. Легенда гласит, что когда осужден на мученическую смерть Иисус Христос шел на гору Голгофу, сгибаясь под тяжестью своего креста, спотыкаясь и падая, в Крестном пути его сопровождала толпа.

А когда истощенный Иисус упал в очередной раз под тяжестью креста, сжалившись над Спасителем, к нему подбежала женщина, известная под именем Вероника и, напоив его водой, подала ему кусок ткани, чтобы обтереть лицо.

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Когда она пришла домой то увидела, что на ткани запечатлелся святой лик Спасителя, настоящий образ Иисуса.

Через две тысячи лет, когда была изобретена фотография, Папа Римский утвердил день Святой Вероники как день фотографа.

Отмечать день фотографа 12 июля было решено еще и потому, что 12 июля 1854 родился Джордж Истман – основатель компании Kodak, сделавший фотографию доступной для всех.

Напомним, нейросеть DeepNude после обработки фотографии одетого человека выдает голое изображение.