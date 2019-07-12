День Петра и Павла 2019 православные христиане ежегодно отмечают 12 июля. Что нельзя делать в этот день – читайте в материале.

День святых Петра и Павла, который отмечается ежегодно 12 июля, – это большой христианский праздник, когда чтят память двух апостолов и учеников Иисуса Христа.

Они погибли мученической смертью от рук язычников за распространение знаний о христианстве.

В День Петра и Павла, по поверьям, нельзя ничего делать. Особенно под запретом физический труд.

Нельзя работать на земле, выполнять строительные работы. Допустимыми являются мелкие бытовые дела – мытье посуды, полив растений.

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Нельзя сегодня заниматься домашними делами, генеральной уборкой. Глажку, стирку и уборку дома лучше перенести на другой день.

В праздник Петра и Павла не стоит шить и заниматься рукоделием. Запрещено ругаться и думать о плохом. Лучше сегодня заменить тяжелый физический труд мыслями о духовном.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на 2019 год.

Фото: Церковь Петра и Павла