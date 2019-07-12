Каким будет 12 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Сегодня благоприятный день для дел, которые требуют решимости и дисциплины, поэтому смело беритесь за то, для чего давно не хватало времени, чтобы довести до конца.

Тема справедливости актуальна так же в общении. Сегодня может наблюдаться особое стремление к ее достижению, но главное не переусердствовать, чтобы в итоге все же достичь гармонии, а не устроить войну за правду.

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В целом общение сегодня будет достаточно приятным и легким, особенно во второй половине дня. Поэтому на вечер можно запланировать встречу с друзьями или романтический ужин.

Сегодня благоприятный день для духовных практик, медитации, очищения тела и ума. Также можно заняться изучением чего-то нового, особенно в сфере искусств.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2019.