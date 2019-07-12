12 июля на ВДНХ проходит четвертый день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019. Кто выступал и дарил эмоции публике – читайте в материале Фактов ICTV.

12 июля на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2019 выступили Сергей Бабкин, Atomic Simao, Telepopmusic, Unkle, Green Grey и многие другие популярные исполнители.

Хедлайнером четвертого дня фестиваля стала российская рок-группа Сплин.

На главной сцене гостей фестиваля с 20.00 развлекал Сергей Бабкин. Он покорил публику не только неподдельной искренностью, но и внешним видом.

Параллельно на East Stage зажигала финская фолк-метал группа Korpiklaani, а на North Stage – британский коллектив Unkle.

Читайте: Бары, сцены и кемпинг: карта Atlas Weekend 2019

Напомним, ранее Факты ICTV публиковали полное расписание Atlas Weekend 2019.