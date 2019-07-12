Поскольку путь в Болгарию вам предстоит немаленький, то стоит провести внеплановый осмотр авто и подготовить его к поездке. С шипованными шинами в Болгарию вас не пустят, потому нужно переобуть авто на обычную летнюю резину. Также запрещена тонировка передних и боковых стекол авто.

Тонировку на задних стеклах допускают в том случае, если в авто есть зеркала заднего вида с двух сторон. Не обойтись в Болгарии и без наклейки UA, которая показывает принадлежность автомобиля к Украине. За ее отсутствие могут оштрафовать.

Обязательно в авто должна находиться аптечка с лекарствами, у которых срок годности истекает не менее чем через полгода, два знака аварийной остановки, огнетушитель и светоотражающий жилет.

Также нельзя использовать антирадар. За это тоже могут оштрафовать.