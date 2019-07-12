Как подготовить авто
Поскольку путь в Болгарию вам предстоит немаленький, то стоит провести внеплановый осмотр авто и подготовить его к поездке. С шипованными шинами в Болгарию вас не пустят, потому нужно переобуть авто на обычную летнюю резину. Также запрещена тонировка передних и боковых стекол авто.
Тонировку на задних стеклах допускают в том случае, если в авто есть зеркала заднего вида с двух сторон. Не обойтись в Болгарии и без наклейки UA, которая показывает принадлежность автомобиля к Украине. За ее отсутствие могут оштрафовать.
Обязательно в авто должна находиться аптечка с лекарствами, у которых срок годности истекает не менее чем через полгода, два знака аварийной остановки, огнетушитель и светоотражающий жилет.
Также нельзя использовать антирадар. За это тоже могут оштрафовать.
Какие нужны документы
Не забудьте и о документах для автомобиля. Для пересечения границы вам понадобится страховка грин-кард, технический паспорт международного образца и международное водительское удостоверение.
Тем, кто путешествует с вами в Болгарию, понадобится биометрический паспорт, благодаря которому можно попасть в страну без визы. Если же такого паспорта у кого-то из путешественников нет, то придется оформить болгарскую визу, которая также дает право на посещение Хорватии, Румынии и Кипра. Консульский сбор такой визы составляет €35.
Кроме того, вам потребуется медицинская страховка. На границе у вас могут потребовать документы, которые подтверждают цель визита (бронь отеля, подтверждение о наличии финансовых средств для путешествия, приглашение в страну и т.д.).
Какой маршрут выбрать
Попасть в Болгарию из Украины на авто можно либо выезжая из Одессы по маршруту Молдова-Румыния-Болгария, либо из Черновцов по маршруту Румыния-Болгария.
Однако по пути в Болгарию вам придется пересечь реку Дунай. Сделать это можно либо с помощью паромной переправы Калараши–Силистра, либо по одному из мостов. Переправа на пароме обойдется вам в €8 для авто, пассажиров провозят бесплатно. Не забудьте заранее поменять деньги на местную валюту (леи), ведь евро у вас могут не принять.
Если же вы желаете проехать по мосту, то можете выбрать мост Джурджу–Русе, стоимость проезда составляет €3 со стороны Румынии и €2 со стороны Болгарии, или мост Фетешты–Чернаводэ, за проезд по которому нужно заплатить около €3.
Сколько стоит проезд по дорогам Болгарии, Румынии и Молдовы
Дороги в Болгарии, Румынии и Молдове платные и при въезде в указанные страны, придется приобрести так называемые виньетки.
Молдавскую виньетку можно купить либо при въезде в страну, либо на сайте evinieta.gov.md. Ее стоимость варьируется в зависимости от времени проезда по территории страны, минимум на семь дней. За семь дней вам придется заплатить €4, за 15 дней – €8, за 30 дней – €13.
Румынская виньетка приобретается на сайте roviniete.ro или на территории страны в крупных торговых центрах, заправочных станциях, почтовых отделениях. Она обойдется вам в €3 за 7 дней, €7 – 30 дней и €13 – 90 дней.
Виньетку для Болгарии можно купить на сайте Bgtoll или в терминалах оплаты торговых объектов агентства Дорожная инфраструктура. Ее стоимость составляет €8 на семь дней и €15 на 30 дней.
Сколько стоят отели и парковки
Средняя цена отелей в Болгарии составляет около 1-2 тыс. грн за одну ночь для двух взрослых. Однако можно сэкономить, сняв номер в частном секторе, который очень развит в стране. Цена за сутки за одного человека – от € 8.
В стране можно найти бесплатные парковки, но если вы предпочитаете более надежные стоянки, то вам придется заплатить €0,5 за час на неохраняемой парковке и €1 за час за стоянку с круглосуточной охраной.
Какая цена на бензин в Болгарии, Румынии и Молдове
Средняя цена бензина в Болгарии составляет €1,14 за литр 95-го, €1,28 за литр 98-го и €1,17 за дизель.
В Румынии за бензин придется заплатить €1,16 за литр 95-го, €1,26 за литр 98-го и €1,18 за дизель.
В Молдове за бензин вас попросят уплатить €0,97 за литр 95-го, €1 за литр 98-го и €0,85 за дизель.
Что нужно знать о ПДД Болгарии и Румынии
В Болгарии и Румынии действует ограничение скорости в 50 км/ч в населенных пунктах и 90 км/ч за их пределами. На автобанах Болгарии можно разгоняться до 130 км/ч, а Румынии – до 140 км/ч. В Болгарии водителей наказывают за превышение скорости в 5 км/ч, а в Румынии – на 10 км/ч.
Также нужно обязательно пристегиваться во время поездки. Говорить по телефону запрещено, если только он не оборудован устройствами, которые позволяют общаться без рук. Не стоит забывать и о том, что нужно включать ближний свет на авто.
Если вы берете с собой детей, то нужно помнить о том, что их перевозка запрещена на переднем сидении до 12 лет. Ребенок до трех лет может путешествовать в авто исключительно в детском кресле. Проезд детей от трех до 12 лет разрешен на заднем сидении авто, однако им нужно пристегиваться или использовать автокресла.