Во Всемирный день бортпроводника Факты ICTV собрали фото самых привлекательных стюардесс.

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации отмечают 12 июля. Считается, что эта трудная и романтичная профессия зародилась в Германии в 1928 году.

В их обязанности входит предоставление сервиса во время полета.

Отличительной чертой бортпроводников является их форма. Она должна быть удобной и элегантной в то же время. Авиакомпании даже обращаются к дизайнерам, чтобы те создали неповторимый образ.

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К слову, костюм стюардессы является одной из самых распространенных мужских фантазий.

К празднику Факты ICTV собрали фото самых привлекательных бортпроводниц в Украине.

Ранее Факты ICTV рассказывали об особенностях и предрассудках этой профессии и как стать стюардессой.

Фото: doroshynka, zolotse_ , olya_sholubko, km.spirit, yuliia_olegivna, _mia_sky_miller_, polovkusya