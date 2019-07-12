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Самые сексуальные стюардессы Украины (ГОЛОСОВАНИЕ)

Во Всемирный день бортпроводника Факты ICTV собрали фото самых привлекательных стюардесс.

Самые сексуальные стюардессы Украины (ГОЛОСОВАНИЕ)

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации отмечают 12 июля. Считается, что эта трудная и романтичная профессия зародилась в Германии в 1928 году.

В их обязанности входит предоставление сервиса во время полета.

Отличительной чертой бортпроводников является их форма. Она должна быть удобной и элегантной в то же время. Авиакомпании даже обращаются к дизайнерам, чтобы те создали неповторимый образ.

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К слову, костюм стюардессы является одной из самых распространенных мужских фантазий.

К празднику Факты ICTV собрали фото самых привлекательных бортпроводниц в Украине.

Ранее Факты ICTV рассказывали об особенностях и предрассудках этой профессии и как стать стюардессой.

Фото: doroshynkazolotse_ , olya_sholubkokm.spirityuliia_olegivna, _mia_sky_miller_, polovkusya

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