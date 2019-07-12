Праздник Петра и Павла православные христиане отмечают 12 июля. Лучшие поздравления с Днем Петра и Павла – читайте в материале Фактов ICTV.

12 июля – праздник Петра и Павла. Именно в этот день поздравляют с именинами тех, для кого эти два апостола стали святыми покровителями. А также это повод поздравить всех друзей, близких и родственников, прислать им хорошее поздравления с праздником.

Праздник распространился уже в первые века христианства. В этот день православная церковь прославляет духовную твердость Петра и разум Павла.

Лучшие поздравления с днем рождения – читайте в материале Фактов ICTV.

Поздравление с Днем Петра и Павла

Петра и Павла – славный праздник,

Конец великого поста,

И зажжена возле иконы

Во всех церквах мирская свеча.

С праздником вас сердечно поздравляю,

Удачи, радости желаю и добра,

Пусть долго жизнь течет, не уставая,

Как полная, широкая река.

***

На Петра и Павла начинаются жнива,

Урожаю щедрому рады мы всегда,

С утра в церквах звенят колокола,

В молитвах люди просят счастья и добра.

С православным праздником поздравляю,

Всех благ земных искренне желаю,

Пускай вам часто улыбается судьба,

Пускай господь от бед хранит всегда.

***

С праздником Петра и Павла поздравляю,

Жизни беззаботной искренне желаю,

Пусть вам везет во всем всегда,

Дай Бог здоровья вам, удачи и тепла.

***

Апостол Петр был покровитель рыбной ловли,

И день Петров считался праздником всех рыбаков,

Рыбаки молитвы святому возносили,

Хорошего улова у святого просили.

С праздником поздравить вас спешу,

Здоровья крепкого, удачи пожелать хочу,

Пускай у вас сбывается мечта,

Благополучия вам, радости, добра.

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Праздник Петра и Павла – день памяти святых,

Удивительные легенды ходят про них,

Петровки – конец великого поста,

Время, когда начинаются жнива.

Со светлым праздником вас поздравляю,

Жизни сказочной вам от души желаю,

Пускай везет вам во всём, всегда,

Достатка и семейного тепла.

***

В храмах слышен колокольный звон,

О празднике нам радостно оповещает он,

Сегодня день святых Павла и Петра,

Народ ликует с самого утра.

С праздником сердечно вас поздравляю,

Мира, радости вам искренне желаю,

Пусть надежда вас не покидает никогда,

Пусть жизнь течет, как полная река.

***

Светит солнышко нам с высоты,

Колокольный звон мы слышим там и тут,

Сегодня праздник отмечают люди,

В церковь радостно на молебен идут.

Сегодня праздник, примите поздравления,

Пускай прекрасным будет настроенье,

Пускай сбывается всегда мечта,

Мира, радости, достатка вам, добра.

***

Петр и Павел – святые отцы,

Веру в Христа словно крест пронесли,

Им приходилось за веру страдать,

Жизнью своей за Христа постоять.

Пусть литургии по миру звенят,

Будем святых в этот день вспоминать,

Может, и нам за Христа отвечать,

Или придется свою жизнь отдать.

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