Праздник Петра и Павла православные христиане отмечают 12 июля. Лучшие поздравления с Днем Петра и Павла – читайте в материале Фактов ICTV.
12 июля – праздник Петра и Павла. Именно в этот день поздравляют с именинами тех, для кого эти два апостола стали святыми покровителями. А также это повод поздравить всех друзей, близких и родственников, прислать им хорошее поздравления с праздником.
Праздник распространился уже в первые века христианства. В этот день православная церковь прославляет духовную твердость Петра и разум Павла.
Лучшие поздравления с днем рождения – читайте в материале Фактов ICTV.
Поздравление с Днем Петра и Павла
Петра и Павла – славный праздник,
Конец великого поста,
И зажжена возле иконы
Во всех церквах мирская свеча.
С праздником вас сердечно поздравляю,
Удачи, радости желаю и добра,
Пусть долго жизнь течет, не уставая,
Как полная, широкая река.
***
На Петра и Павла начинаются жнива,
Урожаю щедрому рады мы всегда,
С утра в церквах звенят колокола,
В молитвах люди просят счастья и добра.
С православным праздником поздравляю,
Всех благ земных искренне желаю,
Пускай вам часто улыбается судьба,
Пускай господь от бед хранит всегда.
***
С праздником Петра и Павла поздравляю,
Жизни беззаботной искренне желаю,
Пусть вам везет во всем всегда,
Дай Бог здоровья вам, удачи и тепла.
***
Апостол Петр был покровитель рыбной ловли,
И день Петров считался праздником всех рыбаков,
Рыбаки молитвы святому возносили,
Хорошего улова у святого просили.
С праздником поздравить вас спешу,
Здоровья крепкого, удачи пожелать хочу,
Пускай у вас сбывается мечта,
Благополучия вам, радости, добра.
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Праздник Петра и Павла – день памяти святых,
Удивительные легенды ходят про них,
Петровки – конец великого поста,
Время, когда начинаются жнива.
Со светлым праздником вас поздравляю,
Жизни сказочной вам от души желаю,
Пускай везет вам во всём, всегда,
Достатка и семейного тепла.
***
В храмах слышен колокольный звон,
О празднике нам радостно оповещает он,
Сегодня день святых Павла и Петра,
Народ ликует с самого утра.
С праздником сердечно вас поздравляю,
Мира, радости вам искренне желаю,
Пусть надежда вас не покидает никогда,
Пусть жизнь течет, как полная река.
***
Светит солнышко нам с высоты,
Колокольный звон мы слышим там и тут,
Сегодня праздник отмечают люди,
В церковь радостно на молебен идут.
Сегодня праздник, примите поздравления,
Пускай прекрасным будет настроенье,
Пускай сбывается всегда мечта,
Мира, радости, достатка вам, добра.
***
Петр и Павел – святые отцы,
Веру в Христа словно крест пронесли,
Им приходилось за веру страдать,
Жизнью своей за Христа постоять.
Пусть литургии по миру звенят,
Будем святых в этот день вспоминать,
Может, и нам за Христа отвечать,
Или придется свою жизнь отдать.
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