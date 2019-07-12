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В Чернигове археологи нашли могилу с ребенком XII века

В Чернигове во время археологических раскопок нашли захоронение ребенка XII века.

В Чернигове археологи нашли могилу с ребенком XII века

В центре Чернигова археологи нашли могилу ребенка XII века.

– Центр Чернигова. Найдено захоронение ребенка времен Киевской Руси, XII век. Такое довольно редко бывает, – написал глава проекта Историческая правда Вахтанг Кипиани.

Читайте: За раскопки в Крыму: археологи попали под украинские санкции

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К слову, в Киеве археологи нашли настоящий клад, который находился в подвале снесенного здания.

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