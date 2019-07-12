Одесса – одно из самых популярных мест для отдыха украинской молодежи. Разнообразие развлечений в Одессе позволяет украинцам и гостям города не только отдохнуть у моря, но и прекрасно провести свой досуг в ночных клубах, ресторанах, а также во время прогулки по историческим местам.
Одесса – один из самых популярных курортов на побережье Черного моря в Украине. Город-герой подтверждает свое историческое величие красивой архитектурой, чистым морем и интересной культурной жизнью.
Лучшее время года для отдыха в Одессе лето. Погода позволяет позагорать и поплавать в море.
Погода в Одессе летом
|Месяц
|Температура воздуха (днем)
|Температура воздуха (ночью)
|Температура воды в море
|Июнь
|+25.3 ° C
|+19.2 ° C
|+21.5 ° C
|Июль
|+28.4 ° C
|+22.0 ° C
|+23.8 ° C
|Август
|+28.7 ° C
|+22.5 ° C
|+24.2 ° C
Пляжи в Одессе
Пляжей в Одессе много, в большинстве случаев они песчаные, но встречается и мелкая галька с песком. Мы покажем вам самые популярные пляжи Одессы.
Вы можете посетить бесплатные пляжи: Ланжерон, Отрада, Дельфин, Золотой берег, пляжи на Большом фонтане. И платные, которые оснащены бассейнами, барами – Ibiza bich club, Итака, Bono beach, Bright on Beach.
Жилье
Жилье в Одессе найти легко. Можно снять квартиру, дом, поселиться в пансионате или гостинице – вариантов достаточно.
Отель Skopeli
Отель находится на берегу Черного моря в Приморском районе. Возле пляжа Ланжерон.
Здесь вы можете поселиться с домашним любимцем, и вас ждут бесплатные завтраки.
Стоимость за ночь номера 1 960-2 750 грн.
Отель Гагарин
Расположен в самом сердце Аркадии, рядом множество различных ресторанов и пляжей.
Стоимость за сутки номера 2 200 грн.
Пансионат Совиньон
Находится у моря, пасионат имеет собственный пляж, который оснащен необходимым оборудованием.
Стоимость за сутки номера 1 400-1 700 грн.
Санаторий Одесский
Если вам нужен оздоровительный отдых, лучший выбор – это санатории. Здесь вам предложат путевки на 14 – 20 дней.
Стоимость за сутки номера 710-750 грн.
База отдыха Зеленый кампус
Расположена на 16 станции Большого Фонтана. Возле пляжа Золотой берег. В проживание входит бесплатный завтрак.
Стоимость за сутки номера 930 грн.
Квартиры в Одессе
Цена зависит от района, который вы выбираете и самого состояния помещения.
1-комнатная квартира от 250 до 600 грн.
2-комнатная квартира от 350 до 1200 грн.
3-комнатная квартира от 400 до 1500 грн.
Развлечения и достопримечательности
Город интересен своей историей и имеет много музеев, театров, исторических зданий, парков. Что обязательно стоит посетить в Одессе?
Одесский оперный театр
Обязательно нужно увидеть старейший оперный театр Украины, красивое здание в стиле венского барокко.
Потемкинская лестница
Самые красивые 192 ступени в Европе. Они соединяют центр города с Морским вокзалом.
Приморский бульвар
Красивый панорамный вид на морской вокзал. Здесь вы сможете увидеть известный памятник Дюку де Ришелье.
Морской порт
Одесский порт, как маленький город, в нем есть: музей, галерея, гостиница, вокзал. Можно взять экскурсии и узнать много интересного о самом порту.
Дерибасовская улица
Центральная пешеходная улица Одессы. Именно здесь можно почувствовать местный колорит.
Надеемся, что наши советы помогут вам правильно организовать свой отдых летом, чтобы восстановить силы и набраться энергии на целый год. Впереди целое лето, поэтому желаем вам насладится им по полной.
Фото: Booking.com, campus.od.ua, firestock.ru , lookmytrips.com, tourister.ru, itinery.com, odessa360.net, restplace.com, stezhkamu.com, skopeli.com, odesskiy-sanatoriy