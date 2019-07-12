Всемирный день бортпроводника гражданской авиации ежегодно празднуют 12 июля. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем бортпроводника.

Ежегодно День бортпроводника отмечают 12 июля.

Считается, что Всемирный день бортпроводника гражданской авиации появился в 1928 году после возникновения соответствующей профессии в Германии.

Тогда на борт самолетов начали брать мужчин, задачей которых было обеспечение сервиса во время полетов. Их называли стюардами.

Читайте: Хэмилтон продал свой самолет за £25 млн и простоял в общей очереди в аэропорту

В 1930 году на борт самолетов начали брать девушек, пытаясь таким образом привлечь больше пассажиров.

В этот день принято поздравлять сотрудников авиационных предприятий, преподавателей и студентов профильных учебных заведений.

Факты ICTV предлагают вам подборку поздравлений с Днем бортпроводника.

Выше птиц летаешь ежедневно,

Сто полетов на твоем счету,

Ты для нас — небесная царевна,

И всегда, как воин, на посту!

Ты улыбки даришь пассажирам,

Помогаешь скрасить их полет,

И бываешь даже их кумиром,

Очень любит стюардесс народ!

Пусть тебя любовь на крыльях носит,

Дарит счастья много и тепла,

И сюрпризы чаще преподносит,

Бескорыстного сердечного добра!

***

Работа бортпроводника

Я знаю, точно нелегка,

Но ты справляешься легко,

Взлетаешь в небо высоко!

Желаю красочных полетов,

Стабильных и больших доходов,

Успеха достигай во всем,

Взлетай все выше день за днем!

***

Ты отличный бортпроводник,

Я могу сказать это смело!

Ты летать уже точно привык,

Выполняя любимое дело!

Пусть удачными будут полеты,

Пусть зарплата растет только вверх!

Получай всегда кайф от работы

И имей в этой жизни успех!

***

Пусть на борту будет порядок,

Не знать не бед, не зла.

И четким будет распорядок,

Счастливая ждет вас судьба!

Пусть улыбка из уст не сходит,

Как встречаешь ты пассажиров,

И от страшных фантазий уводит,

Пусть везут тебе сувениров.

***

Бортпроводник, прими скорее поздравленье,

Ведь торжество сегодня у тебя!

Всегда весеннего желаю настроенья,

Здоровье крепким было чтоб всегда.

Пускай в пути всегда сопровождают

Успех, надежда, радость и тепло.

Любовь со счастьем дома согревают

И в жизни будет все пусть хорошо!

К слову, на авиашоу Ле-Бурже 2019 во Франции представили множество новинок авиаиндустрии.