Всемирный день бортпроводника гражданской авиации ежегодно празднуют 12 июля. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем бортпроводника.
Ежегодно День бортпроводника отмечают 12 июля.
Считается, что Всемирный день бортпроводника гражданской авиации появился в 1928 году после возникновения соответствующей профессии в Германии.
Тогда на борт самолетов начали брать мужчин, задачей которых было обеспечение сервиса во время полетов. Их называли стюардами.
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В 1930 году на борт самолетов начали брать девушек, пытаясь таким образом привлечь больше пассажиров.
В этот день принято поздравлять сотрудников авиационных предприятий, преподавателей и студентов профильных учебных заведений.
Факты ICTV предлагают вам подборку поздравлений с Днем бортпроводника.
Выше птиц летаешь ежедневно,
Сто полетов на твоем счету,
Ты для нас — небесная царевна,
И всегда, как воин, на посту!
Ты улыбки даришь пассажирам,
Помогаешь скрасить их полет,
И бываешь даже их кумиром,
Очень любит стюардесс народ!
Пусть тебя любовь на крыльях носит,
Дарит счастья много и тепла,
И сюрпризы чаще преподносит,
Бескорыстного сердечного добра!
***
Работа бортпроводника
Я знаю, точно нелегка,
Но ты справляешься легко,
Взлетаешь в небо высоко!
Желаю красочных полетов,
Стабильных и больших доходов,
Успеха достигай во всем,
Взлетай все выше день за днем!
***
Ты отличный бортпроводник,
Я могу сказать это смело!
Ты летать уже точно привык,
Выполняя любимое дело!
Пусть удачными будут полеты,
Пусть зарплата растет только вверх!
Получай всегда кайф от работы
И имей в этой жизни успех!
***
Пусть на борту будет порядок,
Не знать не бед, не зла.
И четким будет распорядок,
Счастливая ждет вас судьба!
Пусть улыбка из уст не сходит,
Как встречаешь ты пассажиров,
И от страшных фантазий уводит,
Пусть везут тебе сувениров.
***
Бортпроводник, прими скорее поздравленье,
Ведь торжество сегодня у тебя!
Всегда весеннего желаю настроенья,
Здоровье крепким было чтоб всегда.
Пускай в пути всегда сопровождают
Успех, надежда, радость и тепло.
Любовь со счастьем дома согревают
И в жизни будет все пусть хорошо!
К слову, на авиашоу Ле-Бурже 2019 во Франции представили множество новинок авиаиндустрии.