Крупнейший музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2019 проходит в Киеве на ВДНХ и продлится шесть дней – с 9 по 14 июля.
Расписание Atlas Weekend 2019 готово и уже можно планировать время посещения фестиваля, чтобы не пропустить выступления любимых исполнителей.
Все локации Atlas Weekend будут открыты для посетителей ежедневно с 12.00.
Билеты на фестиваль дорожают с объявлением новых хедлайнеров, но первый день неизменно остается бесплатным.
Читайте: Хедлайнеры Atlas Weekend 2019: топ-исполнители фестиваля
Факты ICTV собрали самое полное расписание Atlas Weekend 2019.
10 июля
11 июля
12 июля
13 июля
14 июля
Ранее Факты ICTV писали, что купить билеты на Atlas Weekend 2019 можно до 10 июля.
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