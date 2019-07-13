Каким будет 13 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Сегодня может быть повышена эмоциональная чувствительность, поэтому в общении важно проявлять внимательность, чуткость, сострадание и заботу.

Не забывайте и о себе – давайте себе время на восстановление эмоционального равновесия, помедитируйте или просто побудьте в уединении.

День желательно провести активно – можно заняться спортом, выполнить накопившиеся домашние дела.

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Но для начала новых и важных дел время неподходящее.

Сегодня успешным будет обучение музыке и танцам.

Благоприятно: стрижка волос.

Неблагоприятно: подстригание ногтей.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2019.