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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 13 июля

Каким будет 13 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Сегодня может быть повышена эмоциональная чувствительность, поэтому в общении важно проявлять внимательность, чуткость, сострадание и заботу.

Не забывайте и о себе – давайте себе время на восстановление эмоционального равновесия, помедитируйте или просто побудьте в уединении.

День желательно провести активно – можно заняться спортом, выполнить накопившиеся домашние дела.

Читайте: Гороскоп на неделю с 8 до 14 июля

Но для начала новых и важных дел время неподходящее.

Сегодня успешным будет обучение музыке и танцам.

Благоприятно: стрижка волос.

Неблагоприятно: подстригание ногтей.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2019.

Источник: Astro.Expert

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