Каким будет 13 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.
Сегодня может быть повышена эмоциональная чувствительность, поэтому в общении важно проявлять внимательность, чуткость, сострадание и заботу.
Не забывайте и о себе – давайте себе время на восстановление эмоционального равновесия, помедитируйте или просто побудьте в уединении.
День желательно провести активно – можно заняться спортом, выполнить накопившиеся домашние дела.
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Но для начала новых и важных дел время неподходящее.
Сегодня успешным будет обучение музыке и танцам.
Благоприятно: стрижка волос.
Неблагоприятно: подстригание ногтей.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2019.