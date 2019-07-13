Какие праздники будут в июле 2019 года – в материале Фактов ICTV.

В июле 2019 в Украине нет государственных праздников, соответственно и дополнительных выходных тоже не будет.

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Однако в этом месяце достаточно много профессиональных праздников.

Праздники в июле:

1 июля – День архитектуры Украины

2 июля – День работника государственной налоговой службы Украины

6 июля – День войск ПВО Вооруженных Сил Украины

7 июля – День работника природно-заповедного дела

7 июля – День Военно-морских Сил Украины

11 июля – Всемирный день народонаселения

12 июля – Всемирный день бортпроводника

14 июля – День рыбака

16 июля – День бухгалтера

18 июля – Международный день Нельсона Манделы

21 июля День работников металлургической и горнодобывающей промышленности

26 июля – День системного администратора

28 июля – День флота Украины

28 июля – Международный день борьбы с вирусными гепатитами

28 июля – День PR-специалиста

28 июля – День работников торговли

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.