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Факты / Lifestyle

Расписание на 13 июля Atlas Weekend 2019

В Киеве проходит Atlas Weekend 2019. Расписание пятого дня фестиваля публикуют Факты ICTV.

Расписание на 13 июля Atlas Weekend 2019

Atlas Weekend 2019 продолжается и хедлайнером пятого дня фестиваля был заявлен рэпер A$AP Rocky, но он не сможет выступить из-за проблем с законом. Музыкант находится в тюрьме Стокгольма и пробудет там до 19 июля.

Организаторы фестиваля обещают объявить достойную замену A$AP Rocky.

Также 13 июля на Atlas Weekend выступят Tommy Cash, ЛСП, Alina Pash, Пошлая Молли, Монеточка и другие.

Читайте: Расписание на 12 июля Atlas Weekend 2019

Факты ICTV публикуют полное расписание выступлений Atlas Weekend на 13 июля.

Ранее Факты ICTV публиковали полное расписание Atlas Weekend 2019.

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