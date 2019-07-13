13 июля на ВДНХ проходит пятый день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019. Кто даровал незабываемые эмоции читайте в материале Фактов ICTV.

13 июля на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2019 выступали такие исполнители как Yarmak, Монеточка, Tommy Cash, Our Last Night.

Хедлайнером пятого дня Atlas Weekend 2019 стал рэпер A$AP Ferg, который заменил A$AP Rocky.

С незабываемыми эмоциями в 22.15 покинула Восточную сцену группа Our Last Night, которая подарила зрителям незабываемое выступление.

На северной сцене зажигала Пошлая Молли, а с 21.50 посетители фестиваля танцевали под Tommy Cash.

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Пошлая Молли также заставила многих фанатов прыгать в ритм музыке, чтобы вечеринка не останавливалась.

Хотя A$AP Rocky и не смог выступить на Atlas Weekend, A$AP Ferg стал достойной заменой, однако немного опоздал.

К слову, Факты ICTV также публиковали полное расписание музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019.