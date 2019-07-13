PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Безумный A$AP Ferg и драйвовый Yarmak: пятый день Atlas Weekend

13 июля на ВДНХ проходит пятый день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019. Кто даровал незабываемые эмоции читайте в материале Фактов ICTV.

Atlas Weekend 2019

13 июля на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2019 выступали такие исполнители как Yarmak, Монеточка, Tommy Cash, Our Last Night.

Хедлайнером пятого дня Atlas Weekend 2019 стал рэпер A$AP Ferg, который заменил A$AP Rocky.

С незабываемыми эмоциями в 22.15 покинула Восточную сцену группа Our Last Night, которая подарила зрителям незабываемое выступление.

На северной сцене зажигала Пошлая Молли, а с 21.50 посетители фестиваля танцевали под Tommy Cash.

Читайте: Бары, сцены и кемпинг: карта Atlas Weekend 2019

Пошлая Молли также заставила многих фанатов прыгать в ритм музыке, чтобы вечеринка не останавливалась.

Хотя A$AP Rocky и не смог выступить на Atlas Weekend, A$AP Ferg стал достойной заменой, однако немного опоздал.

 

К слову, Факты ICTV также публиковали полное расписание музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка